CCR va dezbate sesizarea depusă de ÎCCJ asupra proiectului de lege privind pensiile magistraţilor

19 octombrie 2025

Curtea Constituţională dezbate mâine sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie asupra proiectului de lege privind pensiile magistraţilor. Judecătorii CCR au amânat până acum de două ori luarea unei decizii în acest sens.

Reporter: Proiectul pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament prevede reducerea pensiilor judecătorilor şi procurorilor şi creşterea graduală a vârstei de pensionare a acestora de la 48 la 65 de ani. Nemulţumiţi de aceste schimbări, magistraţii şi-au suspendat activitatea de circa două luni şi soluţionează doar cauzele pe care le consideră urgente. Premierul Ilie Bolojan spunea însă că speră că judecătorii CCR vor închide mâine capitolul pensiilor speciale ale magistraţilor, care reprezintă un jalon în PNRR de care sunt condiţionate fonduri de sute de milioane de euro. Tot în şedinţa de mâine, Curtea trebuie să ia o decizie şi în privinţa contestaţiei depuse de AUR, SOS şi POT în legătură cu măsurile fiscal-bugetare asumate de Executiv.

