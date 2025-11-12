Casa de Cultură a Studenților din Iași: Ansamblul „Constantin Arvinte” prezintă joi spectacolul „Aventuri… prin partituri”

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 15:33

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” organizează joi, 13 noiembrie, începând cu orele 18.00, la Casa de Cultură a Studenților din Iași, spectacolul „Aventuri… prin partituri”, un eveniment muzical special, în care surprizele și momentele inedite vor fi principalele atracții ale serii.

Vor concerta în fața publicului ieșean Andra Botez și Andrei Oloieri, orchestrele și soliștii vocali ai ansamblului ieșean și ai Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea. Alte detalii despre eveniment regăsiți pe contul de FB al ansamblului nostru.

Biletele pot fi procurate de la sediul instituției din Șoseaua Bucium, nr. 80, precum și din rețeaua iabilet.ro.

Vă invităm să ne fiți alături la un spectacol neconvențional, în care diverse genuri muzicale vor acompania buna dispoziție și bucuria de a fi împreună!