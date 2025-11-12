Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Casa de Cultură a Studenților din Iași: Ansamblul „Constantin Arvinte” prezintă joi spectacolul „Aventuri… prin partituri”

Casa de Cultură a Studenților din Iași: Ansamblul „Constantin Arvinte” prezintă joi spectacolul „Aventuri… prin partituri”

Casa de Cultură a Studenților din Iași: Ansamblul „Constantin Arvinte” prezintă joi spectacolul „Aventuri… prin partituri”

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 15:33

Ansamblul Artistic Profesionist „Constantin Arvinte” organizează joi, 13 noiembrie, începând cu orele 18.00, la Casa de Cultură a Studenților din Iași, spectacolul „Aventuri… prin partituri”, un eveniment muzical special, în care surprizele și momentele inedite vor fi principalele atracții ale serii.

 

Vor concerta în fața publicului ieșean Andra Botez și Andrei Oloieri, orchestrele și soliștii vocali ai ansamblului ieșean și ai Ansamblului Artistic Profesionist „Baladele Deltei” din Tulcea. Alte detalii despre eveniment regăsiți pe contul de FB al ansamblului nostru.

Biletele pot fi procurate de la sediul instituției din Șoseaua Bucium, nr. 80, precum și din rețeaua iabilet.ro.

Vă invităm să ne fiți alături la un spectacol neconvențional, în care diverse genuri muzicale vor acompania buna dispoziție și bucuria de a fi împreună!

Etichete:
Şeful statului s-a întâlnit cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 19:00

Şeful statului s-a întâlnit cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor

Liderii coaliţiei de guvernare şi reprezentanţii magistraţilor s-au întâlnit în această după-amiază, la iniţiativa preşedintelui, pentru...

Şeful statului s-a întâlnit cu liderii coaliţiei de guvernare şi cu reprezentanţi ai magistraţilor
Neamţ: Un şofer prins la volan cu permisul suspendat a încercat să mituiască cu 200 de euro doi poliţişti
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 16:00

Neamţ: Un şofer prins la volan cu permisul suspendat a încercat să mituiască cu 200 de euro doi poliţişti

Doi polițiștii din Români au refuzat o mită de 200 de euro. Astăzi, în jurul orei 09:45, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală...

Neamţ: Un şofer prins la volan cu permisul suspendat a încercat să mituiască cu 200 de euro doi poliţişti
Curtea Constituţională a amânat pentru 25 noiembrie luarea unei decizii privind pensiile private
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 15:14

Curtea Constituţională a amânat pentru 25 noiembrie luarea unei decizii privind pensiile private

Curtea Constituţională a amânat pentru a doua oară, pentru 25 noiembrie, luarea unei decizii privind pensiile private. Proiectul a fost adoptat...

Curtea Constituţională a amânat pentru 25 noiembrie luarea unei decizii privind pensiile private
Iași: Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”: REGAL DE JAZZ – JULIAN & ROMAN WASSERFUHR Feat. JÖRG BRINKMANN
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 15:00

Iași: Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”: REGAL DE JAZZ – JULIAN & ROMAN WASSERFUHR Feat. JÖRG BRINKMANN

Sâmbătă, 15 noiembrie, ora 19:00, în Aula Bibliotecii Centrale Universitare “Mihai Eminescu” – Iași, iubitorii muzicii de calitate...

Iași: Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Mihai Eminescu”: REGAL DE JAZZ – JULIAN & ROMAN WASSERFUHR Feat. JÖRG BRINKMANN
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 14:30

(AUDIO) Au început Zilele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Astăzi au început, oficial, manifestările dedicate Zilelor Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași. Rectorul, Dan Cașcaval, a...

(AUDIO) Au început Zilele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 14:21

(AUDIO) Încep Zilele Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași – 170 de ani de atestare documentară

Zilele Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași încep, mâine, cu Simpozionul Internațional „De la vocație la inovație....

(AUDIO) Încep Zilele Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași – 170 de ani de atestare documentară
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 13:03

Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a depreciat, miercuri, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0846 lei, în...

Leul s-a depreciat, miercuri, în raport cu principalele valute
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 12:57

(AUDIO/FOTO) La Opera Națională Română din Iași are loc premiera spectacolului „Spartacus”

La Opera Națională Română din Iași va avea loc, diseară, premiera spectacolului „Spartacus”, realizat în co-producție cu Teatrul...

(AUDIO/FOTO) La Opera Națională Română din Iași are loc premiera spectacolului „Spartacus”