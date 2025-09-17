Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (VIDEO) Caravana Gaudeamus Radio România este din nou alături de ieșeni, la început de an școlar

(VIDEO) Caravana Gaudeamus Radio România este din nou alături de ieșeni, la început de an școlar

(VIDEO) Caravana Gaudeamus Radio România este din nou alături de ieșeni, la început de an școlar

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2025, 12:33

Caravana Gaudeamus Radio România este din nou alături de ieșeni, la început de an școlar!

Cea de a cincea ediție a Târgului de Carte Gaudeamus Radio România, organizată în Iași, va avea loc în perioada 17 – 21 septembrie, în cea mai vizitată și îndrăgită zonă din oraș.

Evenimentul este organizat de Radio România, prin Echipa Gaudeamus și Radio România Iași, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, și se va desfășura în incinta unui ansamblu de pavilioane expoziționale mobile, amplasate în zona pietonală a Bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt (tronsonul cuprins între str. Ioan I. C. Brătianu și Primăria Iași). Programul de vizitare este zilnic, între orele 10:00 și 20:00.

Președintele de onoare al ediției va fi doamna prof. univ. dr. Simona Modreanu, cunoscută scriitoare, traducătoare și cadru didactic. Deschiderea oficială a ediției va avea loc miercuri, 17 septembrie, la ora 12:00.

Organizat într-un moment de maxim interes pentru carte și produse educaționale – începutul anului școlar pentru elevii din învățământul preuniversitar și perioada de pregătire pentru debutul anului universitar, într-unul dintre cele mai puternice centre culturale și universitare din țară – Gaudeamus Iași va oferi o excelentă oportunitate de selecție și achiziție atât a materialelor necesare în următoarea perioadă, cât și a titlurilor căutate exclusiv pentru plăcerea lecturii.

 Oferta ediției include:

– cele mai recente apariții editoriale, publicate de peste 30 dintre cele mai cunoscute edituri din țară;
– o gamă largă de jocuri, materiale educaționale și muzică;
– lansări și prezentări de carte, programate cu precădere în a doua parte a evenimentului;
– proiectul național „Invitați de nota 10 – Olimpicii României”, derulat de Radio România cu prilejul edițiilor din întreaga țară ale Târgului de Carte Gaudeamus; la ediția ieșeană, cinci elevi medaliați cu aur la olimpiade internaționale vor fi premiați de sponsorul ediției, Lions Club D Iași D.

Pentru pasionații de lectură care nu vor putea ajunge la evenimentul derulat în format fizic, website-ul www.gaudeamus.ro va aduce un strop din atmosfera inegalabilă a Târgului de Carte Gaudeamus prin intermediul standurilor virtuale ale tuturor participanților, pe care le va găzdui în intervalul 17 – 21 septembrie.
Eveniment organizat de Radio România, în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași
Sponsor: Lions Club Iași D

Etichete:
METEO: Averse și intensificări ale vântului în Moldova
Prim plan miercuri, 17 septembrie 2025, 10:24

METEO: Averse și intensificări ale vântului în Moldova

Prognoză specială Interval de valabilitate: 17 septembrie, ora 12 – 17 septembrie, ora 21 Valorile termice vor scădea semnificativ față de...

METEO: Averse și intensificări ale vântului în Moldova
Neamţ: Trei persoane rănite, după ce o maşină s-a răsturnat la Mărgineni
Prim plan miercuri, 17 septembrie 2025, 09:41

Neamţ: Trei persoane rănite, după ce o maşină s-a răsturnat la Mărgineni

Trei persoane au fost rănite şi au ajuns la spital, marţi seara, după ce o maşină s-a răsturnat pe DJ 157, în comuna Mărgineni din judeţul...

Neamţ: Trei persoane rănite, după ce o maşină s-a răsturnat la Mărgineni
Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alte 20 de persoane din gruparea sa au fost trimişi în judecată de Parchetul General
Prim plan miercuri, 17 septembrie 2025, 07:48

Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alte 20 de persoane din gruparea sa au fost trimişi în judecată de Parchetul General

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată de Parchetul General pentru tentativă la comiterea unor acţiuni...

Călin Georgescu, Horaţiu Potra şi alte 20 de persoane din gruparea sa au fost trimişi în judecată de Parchetul General
Ada Milea şi Bobo Burlăcianu aduc în Iaşi INSULA – Concert cu jucării după Gellu Naum
Prim plan miercuri, 17 septembrie 2025, 07:09

Ada Milea şi Bobo Burlăcianu aduc în Iaşi INSULA – Concert cu jucării după Gellu Naum

Ada Milea şi Bobo Burlăcianu aduc în Iaşi INSULA – Concert cu jucării după Gellu Naum Robinson Crusoe e singur pe o insulă pustie, dar...

Ada Milea şi Bobo Burlăcianu aduc în Iaşi INSULA – Concert cu jucării după Gellu Naum
Prim plan miercuri, 17 septembrie 2025, 07:04

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi, 18 septembrie, pe mai multe străzi din municipiul Bârlad

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi, 18 septembrie, pe mai multe străzi din municipiul Bârlad Pentru efectuarea unor...

Serviciul de distribuție a gazelor naturale va fi sistat joi, 18 septembrie, pe mai multe străzi din municipiul Bârlad
Prim plan miercuri, 17 septembrie 2025, 07:02

Iași: Târgul național „Cămașa tradițională – meșteșug și mod de viață”

În zilele de 20 și 21 septembrie 2025, pe Esplanada Palas Iași va avea loc cea de a IV-a ediție Târgului național „Cămașa tradițională...

Iași: Târgul național „Cămașa tradițională – meșteșug și mod de viață”
Prim plan miercuri, 17 septembrie 2025, 06:53

Filarmonica MOLDOVA din Iași: CONCERT VOCAL-SIMFONIC EXTRAORDINAR de deschidere a Stagiunii 2025-2026

CONCERT VOCAL-SIMFONIC EXTRAORDINAR de deschidere a Stagiunii 2025-2026   Filarmonica MOLDOVA din Iași vă invită la CONCERTUL VOCAL-SIMFONIC...

Filarmonica MOLDOVA din Iași: CONCERT VOCAL-SIMFONIC EXTRAORDINAR de deschidere a Stagiunii 2025-2026
Prim plan miercuri, 17 septembrie 2025, 06:49

Ajungem MARI lansează Muzeul Viu al Empatiei

Poveștile copiilor și tinerilor din sistemul de protecție prind viață prin vocile unor actori îndrăgiţi Ajungem MARI, cel mai mare program...

Ajungem MARI lansează Muzeul Viu al Empatiei