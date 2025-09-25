Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 25 septembrie 2025, 08:05

Capetele de autostradă din A7 și A8 vor fi finanțate cu fonduri europene prin programul SAFE, sume fără de care aceste tronsoane nu ar fi putut fi realizate în perioada imediat următoare, a declarat ieri, într-o conferință de presă, premierul Ilie Bolojan.

Precizările vin ca urmare a întâlnirilor pe care prim-ministrul le-a avut recent, la Bruxelles, cu comisarii europeni ai Economiei şi Apărării, dar şi cu vicepreşedintele Executivului comunitar, Roxana Mînzatu.

România primește, prin programul SAFE, peste 16 miliarde de euro, dintre care 4 miliarde vor fi alocate pentru sectorul de transporturi, mai exact, pentru componenta mixtă de mobilitate civilă și militară, unde se încadrează și tronsoanele din A7 și A8.

Ilie Bolojan: ”Cele mai importante proiecte sunt capetele de autostradă dinspre Moldova. E vorba de tronsonul Pașcani-Suceava-Siret, deci care ar lega cele două județe din nord de capitala țării noastre în mod direct. De asemenea, tronsonul foarte important care leagă Iașul și Republica Moldova direct cu autostradă e vorba de tronzonul Pașcani-Iași-Ungheni. Cele două proiecte sunt evaluate la o sumă de peste 3 miliarde de euro și reprezintă cea mai mare parte a acestei propuneri. Fără menținerea lor în programul SAFE, nu am fi avut finanțarea ca în următorii 2-3 ani de zile să începem aceste lucrări.”

(Radio Iaşi/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

