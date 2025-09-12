Călin Georgescu rămâne sub control judiciar

Publicat de Andreea Drilea, 12 septembrie 2025, 06:44

Fostul candidat la funcția de președinte al țării Călin Georgescu rămâne sub control judiciar în dosarul în care este judecat pentru propagandă legionară, a decis definitiv Tribunalul din București.

Instanța a respins ca nefondată contestația fostului candidat la prezidențiale și a menținut măsura dispusă de procurori.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea în public a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova în public idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe în formă continuată.

Dosarul se află la Judecătoria Sectorului 1, în fază de cameră preliminară, iar următorul termen al procesului va avea loc pe 30 septembrie.

În cadrul măsurii controlului judiciar, Călin Georgescu are mai multe intredicții, printre care să părăsească țara fără încuviințarea autorităților judiciare.

Rador/FOTO arhivă Agerpres