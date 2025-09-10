Ascultă Radio România Iași Live
Botoșani: Lucrări la Acumularea Stânca – zeci de localități rămân două zile fără apă

Publicat de Andreea Drilea, 10 septembrie 2025, 09:10

Nova Apaserv S.A. Botoșani informează că, în perioada 11–13 septembrie 2025, Administrația Națională Apele Române-Exploatarea Complexă Stânca Costești va efectua lucrări programate de reabilitare și modernizare a prizei de rezervă din cadrul sistemului de alimentare, obiectiv din care se realizează captarea și transportul apei brute către Stația de pompare.

Pe durata desfășurării acestor lucrări, furnizarea apei potabile va fi sistată către utilizatorii din orașul Ștefănești, orașul Săveni, respectiv din comunele: Adășeni, Albești, Avrămeni, Călărași, Coțușca,  Dângeni, Dobârceni, Durnești, Drăgușeni, Hănești, Hlipiceni, Manoleasa, Mihălășeni, Românești, Răuseni, Santa Mare, Știubeni, Todireni, Trușești, Ungureni și Vlăsinești.

În vederea evitării eventualelor efecte negative cauzate de lipsa apei, S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani recomandă utilizatorilor afectaţi să-şi creeze minime rezerve pentru perioada de întrerupere.

Umplerea și reechilibrarea sistemului se vor realiza treptat, pentru a preveni apariția unor eventuale avarii. Având în vedere configurația terenului din zonele de distribuție, reluarea furnizării apei potabile va fi resimțită diferit de către consumatori.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

