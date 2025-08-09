BOTOȘANI: 12 ore fără apă în sudul județului (23 UAT-uri)

Publicat de Andreea Drilea, 9 august 2025, 08:46

S.C. Nova Apaserv S.A. Botoșani informează consumatorii că, pentru remedierea unei avarii survenite pe conducta din zona Stației de epurare a apei brute din localitatea Stânca-Costești, este necesară întreruperea furnizării apei potabile, astăzi, 09 august 2025, începând cu ora 09:00, pentru o perioadă estimată de 12 ore.

Vor fi afectați consumatorii din orașele Ștefănești și Săveni, respectiv din comunele: Adășeni, Albești, Avrămeni, Călărași, Coțușca, Dângeni, Dobârceni, Durnești, Drăgușeni, Hănești, Hlipiceni, Manoleasa, Mihălășeni, Românești, Răuseni, Santa Mare, Știubieni, Todireni, Trușești, Ungureni și Vlăsinești.

Umplerea și reechilibrarea sistemului vor fi realizate treptat și controlat, pentru a preveni apariția unor noi avarii. Ținând cont de configurația terenului din zonele de distribuție, reluarea furnizării apei potabile va fi resimțită în momente diferite de către utilizatori.

Radio Iași/Gina Poenaru/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro