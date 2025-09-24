Bolnavii cu afecţiuni oncologice ar putea primi, la cerere, întreaga sumă acumulată la pilonul II de pensii

Bolnavii cu afecţiuni oncologice ar putea primi, la cerere, întreaga sumă acumulată la pilonul II de pensii, potrivit unui amendament votat în Comisia de Buget a Senatului, care modifică proiectul guvernului privind plata pensiilor private.

Însă intenţia senatorilor de a extinde această excepţie şi la alte categorii de bolnavi s-a lovit de opoziţia Autorităţii de Supraveghere Financiară. Parlamentarii ar fi dorit ca şi pensionarii cu afecţiuni cronice din categoria bolilor cardiovasculare, pulmonare, neurologice sau renale să beneficieze de aceeaşi facilitate. Relatează Alina Stănuţă:

Reporter: Amendamentul depus de parlamentari PSD şi PNL a fost susţinut şi de opoziţie.

Senatorul AUR, Vasilică Potecă: Mie mi s-a spus, după ce am făcut diabetul la 45 de ani, că o să trăiesc mai puţin decât ceilalţi cu 12 ani de la speranţa medie, deci până pe la vreo 58 de ani. Eu sunt în extra-time acum. Dumneavoastră îmi spuneţi mie că nu puteţi adopta acest articol pentru simplul motiv că aţi devia de la esenţa legii. Care este esenţa legii, până la urmă? Că nu înţeleg. Aceste boli sunt clare. Ştim toţi că avem nevoie de aceşti bani.

Reporter: În replică, vicepreşedintele ASF, Dan Armeanu, a explicat în dialog cu membrii Comisiei că amendamentul introduce un număr foarte mare de cazuri.

Dan Armeanu: Cuprinde o paletă foarte largă de categorii. Este un amendament care practic se aplică, în procent, undeva…

-: Cât?

Dan Armeanu: …la aproape 70%, probabil din numărul de pensionari care se încadrează aici.

-: Din cât?

Dan Armeanu: Deci, practic, excepţia devine o regulă. Excepţiile trebuie să fie în cazul sumelor mici şi în cazul situaţiilor extreme.

Reporter: Aşadar, dezbaterile din Comisia pentru buget a Senatului au fost amânate cu o săptămână, pentru ca ASF şi Ministerul Sănătăţii să vină cu puncte de vedere scrise la acest amendament. Senatul este prima Cameră sesizată în acest caz.

