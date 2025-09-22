Bacău: Accident rutier cu trei victime la Cleja.  DN2 E85 este blocat pe ambele sensuri

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Gabriela Rotaru, 22 septembrie 2025, 17:21

Un accident rutier soldat cu trei victime, din care două au rămas încarcerate, s-a produs, luni după-amiază, în localitatea Cleja, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

La faţa locului au intervenit pompieri cu autospeciale de stingere şi descarcerare, cadre medicale de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean şi poliţişti.

‘Ajunşi la faţa locului s-a constatat faptul că două persoane erau încarcerate şi o persoană era blocată în autoturism. De urgenţă s-a intervenit pentru acordarea primului ajutor şi descarcerarea acestora. În acest moment, toate victimele au fost preluate de către echipajele medicale şi au început deplasarea către Unitatea de Primiri Urgenţe Bacău’, a transmis ISU Bacău.

Potrivit sursei citate, drumul DN2 E85 este blocate pe ambele sensuri de mers, în zona accidentului.

Poliţiştii rutieri efectuează cercetări într-un dosar penal privind comiterea infracţiunii de vătămare corporală din culpă. (Agerpres/ FOTO ISU BC/ arhivă)

