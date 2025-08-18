Ascultă Radio România Iași Live
Avertizări de instabilitate atmosferică în aproape jumătate de ţară

Publicat de Gabriela Rotaru, 18 august 2025, 07:36

Mai bine de un sfert din ţară este avertizată cu vreme instabilă până diseară la ora 23:00.

Este vorba de un cod galben care va intra în vigoare la prânz şi va fi valabil pentru Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei şi Carpaţii Meridionali.

Acolo vor cădea ploi, vor fi descărcări electrice, vând şi izolat grindină.

În restul ţării, rămân în vigoare până la ora 10, alte avertizări de instabilitate atmosferică în principal în jumătatea de nord. Un cod portocaliu se referă la judeţele Maramureş, Suceava, Botoşani, Neamţ şi zona montană a Bistriţei Năsăud.

Întreaga jumătate de nord a ţării este avertizată şi pentru inundaţii cu coduri portocalii şi galbene. Până astăzi la prânz este în vigoare codul portocaliu valabil pentru râuri din judeţele Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Harghita, Neamţ şi Bacău. Codul galben de inundaţii vizează alte ape curgătoare din aceeaşi jumătate de nord. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)

