(AUDIO) Trei curse speciale pentru îndrăgostiți, astăzi, la Iași

Trei curse speciale pentru îndrăgostiți, astăzi, la Iași

Publicat de Andreea Drilea, 14 februarie 2026, 09:35

Compania de Transport Public din Iași organizează, astăzi, de Ziua Îndrăgostiților, trei curse ghidate cu Tramvaiul Iubirii.

Purtătorul de cuvânt al Companiei, Carmen Ghercă: ”Te invităm la o plimbare ghidată live, susținută de Ghizi Iași.Travel, care vor vorbi despre marile povești de dragoste ale Iașului în tramvaiul Cafenea Turistic. Acesta va efectua trei curse pe traseul rond Târgu Cucu – Copou și retur, cu staționare de 30 de minute înainte de plecare. Astfel, programul curselor va fi 10:30-12:00, 12:00-13:30 și 13:30-14:30. Accesul la primele două curse se face pe baza abonamentului turistic în valoare de 30 de lei și înscrierea se face prin completarea formularului care se găsește pe pagina noastră de Facebook.”

Programul curselor:

🕥 10:30 – 11:00 – Staționare în Rond Târgu Cucu

11:00 – 12:00 – Cursă Târgu Cucu – Copou (cu tur ghidat live, fără oprire în stații)

🕛 12:00 – 12:30 – Staționare în Rond Târgu Cucu

12:30 – 13:30 – Cursă RondTârgu Cucu – Copou (cu tur ghidat live, fără oprire în stații)

🕛 13:30 – 14:30 – Cursă Rond Târgu Cucu – Copou, fără tur ghidat live, cu oprire în toate stațiile.

Accesul la primele două curse se face pe baza Abonamentului Turistic – 30 lei, care include:

– tur ghidat live

– o cafea

– acces nelimitat timp de 3 zile la transportul public din Iași

Înscrierea se face prin completarea formularului. Dacă ați efectuat plata în avans, vă rugăm să aveți asupra dumneavoastră dovada plății; în caz contrar, plata se poate face și în numerar, la îmbarcare.

Pentru tururile ghidate, participanții vor primi la îmbarcare un card de transport, încărcat cu abonamentul turistic.

Pentru cursa specială, fără tur ghidat live, dintre orele 13:30-14:30, se va achiziționa de la vatman bilet clasic în valoare de 10 lei, cu cafea inclusă.

Unele scrisori se iau acasă. Altele rămân orașului.

Tramvaiul iubirii te așteaptă.

Link înscriere: https://forms.gle/WN2zBWUDQJxxVNNLA

Locuri limitate

imagine ilustrativă radioiasi.ro