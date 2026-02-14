(AUDIO) Tot mai mulți pacienți ajung la spital: crește numărul internărilor la Vaslui

Peste 24 de mii de pacienți au avut nevoie, în 2025, de îngrijiri medicale în regim de internare continuă – arată raportul anual al Spitalului Județean de Urgență Vaslui.

De asemenea, un număr semnificativ de persoane a beneficiat de servicii medicale în regim de spitalizare de zi, fiind efectuate zeci de mii de consultații și investigații în Ambulatoriul de specialitate

În ultima perioadă, s-a înregistrat o creștere a interesului pentru depistarea și monitorizarea diabetului – a precizat directorul medical, doctor Andrei Armand: ”Avem o creștere a incidenței cazurilor în sfera bolilor de diabet și boli de nutriție, cât și în sfera gastroenterologică. Se datorează unei alimentații precare, a consumului excesiv de alcool, a stresului cotidian, a fumatului, cât și a altor vicii. Diabetul de tip 2 este în creștere, bineînțeles, urmat de complicațiile acestuia și apoi de bolile din patologia gastroenterologică. De cele mai multe ori pacienții se prezintă târziu, fie că este vorba de urgențe, fie că este vorba de ambulatoriul de specialitate și, bineînțeles, cu complicații ale patologiilor existente.”

