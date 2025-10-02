(AUDIO) Suspendarea unor proiecte PNRR, pe fondul deficitului bugetar, a stopat temporar reparațiile la căminele studențești din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 2 octombrie 2025, 13:12

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nu a putut derula lucrările de reabilitare a căminelor studențești în timpul verii, din cauza suspendării unor proiecte PNRR.

Rectorul instituției, prof.dr. Liviu Maha, a declarat în emsiunea ”Dezbaterea Zilei”, realizată de Andreea Daraban, că timp de o lună, toate lucrările au fost blocate, deși contractele erau deja semnate.

Liviu Maha: ”Ne-am trezit cu proiecte începute și cu o decizie venită în câteva zile, deci fără consultare publică și în două zile aflând că anumite proiecte sunt suspendate. Proiectul merge mai departe, dar o lună am stat cu toate reabilitările din cămine pe loc, cu contracte semnate cu lucrări în curs de a fi derulate. Acum studenții au venit la școală, trebuie să facem lucrările în paralel cu cazările studenților, adică studenții locuiesc, îi mutăm, am păstrat câteva camere în campus, în așa fel încât să putem face aceste lucrări. Să blochezi proiecte de modernizare a infrastructurii universitare în august și septembrie, când atunci căminele sunt libere, înseamnă, poate o cunoaștere incompletă a realităților sau insuficientă.”

Reamintim că Guvernul a decis, în această vară, suspendarea mai multor proiecte PNRR, cu scopul de a reduce deficitul bugetar.

Pe de altă parte, studenții care urmează cursurile universiității ”Al. I. Cuza” din Iași se plâng de numărul redus de locuri în cămine, mulți fiind nevoiți să își caute gazdă sau să închirieze o locuință:

Reporter: Unde ești student?

Student 1: La Facultatea de Sport și Educație Fizică.

Reporter: În ce an?

Student 1: Anul 3.

Reporter: Ai stat în cămin?

Student 1: Am stat primii doi ani ai facultății. Anul ăsta nu am mai stat din cauza că n-am mai prins locuri.

Reporter: De ce n-ai mai prins locuri? N-ai mai avut medie sau sunt mai puține locuri de cazare?

Student 1: Pentru anul 3 au fost mult mai puține locuri. Pe listele de la cazare erau anul 1, erau cei mai mulți, urmați de anul 2 și apoi cei de anul 1 de la master.

Reporter: Și ai fost nevoit să-ți iei o chirie?

Student 1: Da, de nevoie, că era foarte greu cu transportul din Vaslui, era destul de greu să ajung până în Iași la facultate.

Reporter: Cât costă chiria și unde locuiești? În ce zonă?

Student 1: În Valea Adâncă, depinde acum și câte persoane stăm. De exemplu, noi acum am dat undeva la 500 de lei de persoană și stăm 3 persoane.

Reporter: Ai vrut să fii în afara orașului, că e mai ieftin?

Student 1: Acolo s-a găsit. Speranța mea a fost să intru la cămin și în scurt timp cam atâta s-a găsit.

***

Student 2: Eu sunt la FEEA, la Finanțe-Bănci.

Reporter: În ce an?

Student 2: În anul 1.

Reporter: Și nu ai prins cazare la cămin?

Student 2: M-a interesat mai mult stau la o cazare, la un proprietar decât să stau la cămin, deoarece condițiile nu erau bune, erau prea mulți gândaci, dezordine, mizerie.

Reporter: Ai fost și ai văzut locul unde ar fi trebuit să fii cazată?

Student 2: Am văzut diferite imagini și din ce am văzut nu mi-a plăcut.

Reporter: Unde locuiești pe parcursul acestui an?

Student 2: În Păcurari, cu un complex, în chirie.

Reporter: Și cât costă chiria pe lună?

Student 2: 160 de euro.

Reporter: Pe o cameră?

Student 2: Da.

Reporter: Și stai singură sau cu mai multe colege?

Student 2: Stau cu încă două fete.

***

Reporter: Unde ești student?

Student 3: La Facultatea de Drept la Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”.

Reporter: În ce an?

Student 3: Anul 1.

Reporter: Și unde locuiești în ce cămin?

Student 3: C2 din complexul Târgușor Copou.

Reporter: Câți sunteți în cameră?

Student 3: 3.

Reporter: Cum sunt condițiile? E bine la cămin?

Student 3: Foarte bune, având în vedere că e următorul grad de confort după Gaudeamus și Akademos, chiar e peste așteptări.

Reporter: Și recomanzi cazarea la cămin pentru ceilalți studenți?

Student 3: Sigur că da, având în vedere prețului chiriilor de astăzi, cea mai bună variantă mi se pare căminul.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)