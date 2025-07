(AUDIO) Suceava: În zonele afectate de inundaţii se fac în continuare eforturi pentru reducerea efectelor revărsărilor de ape

Publicat de Gabriela Rotaru, 31 iulie 2025, 11:41

În zonele afectate de inundaţiile de zilele trecute se fac în continuare eforturi pentru reducerea efectelor revărsărilor de ape.

În orațul Broșteni din județul Suceava, cel mai grav lovit de intemperii, apele au afectat mai bine de 500 de case, 40 fiind total distruse.

Primarul Alexandru Hurjui a declarat, pentru postul nostru de radio, că au fost eliberate 80% din drumurile localităţii.

Alexandru Hurjui: Ieri, după prânz, am reușit să refacem căile de acces și în felul ăsta să reușim să ajungem până la ultima casă din fiecare localitate afectată de aceste inundații. Datorită eroilor noștri de la Apele Române care au muncit trei zile non-stop, aproape fără încetare, cu utilaje și cu oameni, am reușit acest lucru, am reuși să refacăm sute de metri, kilometri de drum și să restabilim legătura cu casele aflate cel mai departe de localitate.

Primarul de Broșteni, Alexandru Hurjui, a mai spus că deși localitatea a suferit pagube enorme, cu pierderi de vieți omenești, există speranță în rândul cetațenilor deoarece nu se simt singuri.

Sute de angajați ai diferitelor instituții ale statului acționează în zonă, iar 1000 de voluntari au ajuns doar ieri pentru a –i ajuta pe localnici, alți 1000 fiind asteptați mâine.

Alexandru Hurjui: Datorită susținerii pe care am avut-o de la autoritățile statului, avem astăzi la Broșteni, ieri am avut peste 1000 de oameni, astăzi avem probabil 1300-1500 de oameni, avem probabil 350-400 de soldați, avem peste 200 de șoferi care sunt pe diferite utilaje și avem 400, 500 de voluntari. Mâine mai așteptăm 1000 de voluntari. Lumea este resemnată, lumea e împăcată că nu suntem singuri, suntem ajutați din toate părțile, din toată țara.