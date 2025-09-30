(AUDIO) Rectorii UAIC și TUIASI avertizează: reducerea fondului de burse și a gratuității pentru transportul feroviar ar putea crește rata abandonului universitar

Rata abandonului universitar ar putea crește în perioada următoare, avertizează rectorii universităților „Alexandru Ioan Cuza” și ”Gheorghe Asachi”din Iași. Ei spun că tăierile fondurilor pentru burse și transport pun o presiune majoră pe studenți.

Rectorul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași, Dan Cașcaval, a declarat, în emsiunea ”Dezbaterea Zilei”, realizată de Andreea Daraban, că nu poți crește numărul absolvenților de studii superioare când reduci sprijinul financiar pentru studenți: ”Noi suntem cam la 23%, chiar din estimările noastre recente. Într-adevăr, această reducere a fondului de burse poate să ducă la o creștere a abandonului școlar, evident. Și culmea este că noi suntem în Uniunea Europeană, iar una dintre deciziile prioritare ale Consiliului Uniunii Europeane este acela ca procentul celor de până la 35 de ani care au studii superioare să crească către 40%. Ori noi, România, ne situăm undeva la jumătate, sub jumătate din acesta. Irlanda se află în topul acesta cu 45% din populația de până la 35 de ani cu studii superioare. Ori noi trebuie să respectăm o decizie a Consiliului Europei, dar în același timp nu facilităm această posibilitate ca cât mai mulți tineri să poată urma studiile universitare.”

La rândul său, rectorul Universității ”Al. I. Cuza” din Iași, Liviu Maha, a declarat în emisiuea ”Dezbatarea Zilei” că se confruntă cu o rată medie a abandonului de aproximativ 20%, cu vârfuri de până la 30% în anumite specializări: ”Noi avem o diversitate mai mare în ceea ce privește riscul de abandon. Fiind o universitate comprehensivă, într-un fel se întâmplă la o facultate care pregătește poate prioritar cadre didactice pentru învățământul preuniversitar, domenii mai teoretice și deosebit de cele care sunt cerute de piață. Media undeva e tot de 15-20 la licență, să spunem și în cazul nostru, dar avem și specializări, programe care merg spre 25-30, unde contează foarte mult, deci profilul studentului e unul care depinde foarte mult de acest sprijin financiar.

Andreea Daraban: Care sunt domeniile unde există cel mai mare abandon?

Liviu Maha: Chiar am avut o discuție cu colegii la facultatea de istorie care au avut promoții cu abandon mai mare pe licență, adică fluctuații. În unii ani au avut abandon chiar spre 30%, în alți ani mai mic. Și atunci am stat de vorbă să vedem care ar fi soluțiile și chiar în acest an lucrurile au mers mult mai bine.”

Reamintim că fondul pentru burse s-a redus cu aproape 40%, iar gratuitatea la transport a fost restrânsă doar pentru o singură rută. În mai multe orașe universitare din țară, inclusiv la Iași, studenții au protestat, ieri, față de aceste măsuri.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO radioiasi.ro)