(AUDIO) Reabilitarea Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași avansează: corpul principal de clădire, finalizat în proporție de 98%

Publicat de Andreea Drilea, 9 decembrie 2025, 10:03

Lucrările de reabilitare a Colegiului Național Pedagogic „Vasile Lupu” din Iași avansează, structura corpului principal fiind finalizată în proporție de 98%, iar cea a cantinei în proporție de 30%, a declarat în emsiunea Starea Educației, directorul instituției, Lăcărmioara Iordăchescu: ”Structura corpului principal, adică liceul propriu-zis, este realizată în proporție de 98%, structura corpului de clădire al cantinei este realizată în procent de 30%, însă pe parcursul lucrărilor au mai apărut ceva probleme legate de consolidare, care au implicat schimbări de soluții și unele întârzieri, care se remediază între timp. De asemenea, s-a reproiectat sistemul Smart School la cererea Primăriei și a conducerii liceului, iar implementarea implică și o mică extensie de timp. În tot cazul, suntem periodic convocați la ședințele de lucru de pe șantier.”

Din 2023, elevii Colegiului Pedagogic din Iași învață într-o școală modulară, un spațiu provizoriu, pînă la finalizarea lucrărilor de reabilitare. Investiția este susținută de Guvernul României și are o valoare de 57 de milioane de lei, cu termen de finalizare în 2027.

În acest context, Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu”, cea mai veche instituție formatoare de învățători și educatoare din țară, marchează anul acesta 170 de ani de existență. Momentul aniversar va fi sărbătorit pe 15 decembrie, printr-o ceremonie specială la Teatrul Național din Iași.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)