(AUDIO) Proiect transfrontalier România – Republica Moldova, lansat la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 septembrie 2025, 12:09

Un proiect transfrontalier, care vizează atragerea de fonduri și finanțări europene nerambursabile a fost lansat astăzi la Iași în prezența reprezentanților Ministerelor de Interne din România și Republica Moldova.
Șefa Direcției de Coordonare și Management a proiectelor din Ministerul de Interne de la Chișinău, Ina Bogatâi a precizat că proiectul se desfășoară  pe două paliere, respectiv cel de asistență în domeniul depunerii proiectelor și atragerii de fonduri, iar cea de-a doua componentă vizează achiziționarea de tehnică pentru angajații Ministerului de Interne din Republica Moldova.
Ina Bogatâi:  Este un proiect de suflet între două echipe, cele din Ministerul de Interne din România și din Republica Moldova. Proiectul nostru, generic intitulat ”Oracle”, urmează să fortifice capacitățile pe domeniul de atragere de fonduri și implementare de proiecte cu finanțare din partea Uniunii Europene. Deci este un proiect care a combinat câteva tipuri de asistență, prin urmare vorbim că vom avea echipe cross-sectoriale care vor lucra pe domeniul de project management, de management strategic și de competențe IT, plus la asta vom avea și întărirea competențelor pe componenta de dotări.

Directorul adjunct al Direcției Fondurilor Nerambursabile din Ministerul de Interne de la București, Daniel Boicu a subliniat faptul că, astăzi, la Iași, s-a făcut primul pas în implementarea proiectelor nerambursabile europene care vizează Ministerul de Interne din stânga Prutului.
Daniel Boicu:  Acest proiect își propune să întărească capacitățile de analiză strategică care să fie apoi transformate și utilizate în acesarea de proiecte cu finanțare externă nerambursabilă. Vorbim de transfer de expertiză, vorbim de schimb de bune practici pentru că la nivelul colegilor din Republica Moldova și la nivelul nostru în România există o expertiză vastă pe zona de accesare și implementare de proiecte sau diferite mecanisme cu finanțare externe nerambursabile. În cadrul acestui proiect vom achiziționa tehnică IT&C, în special pentru colegii din Republica Moldova și ne referim la calculatoare, stații de lucru, tablete, dar și diferite aplicații informatice care să facă posibilă analiza unor volume mari de informații.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

