(AUDIO) Primarul Iașului Mihai Chirica rămâne cu statut de suspect în dosarul ”Pensionarilor”

Publicat de Andreea Drilea, 28 august 2025, 12:40

Primarul Iașului, Mihai Chirica a confirmat astăzi faptul că are calitatea de suspect în dosarul ”Pensionarilor” și nu i s-a schimbat încadrarea juridică, infirmând astfel articolele apărute în presă.

Săptămâna trecută, reprezentanții DNA Iași au adus la cunoștință celor 26 de funcționari publici din primărie că sunt suspecți în acest dosar.

Mihai Chirica a punctat faptul că mai sunt primării în țară unde își continuă activitatea funcționari publici care trebuiau să iasă la pensie iar Parchetele Locale nu s-au autosesizat: ”Continuarea activității pensionarilor în același timp cu activitatea ca funcționar public și o practică care a funcționat în România și eu știu că mai funcționează încă până la decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție. Niciun Parchet, dar niciun Parchet din România nu s-a sesizat despre această chestiune decât Parchetul Iași, care de altfel și-a făcut un obicei de a crea așa o stare de rumoare ori de câte ori este vorba despre primarul Mihai Chirica. Ceea ce știu eu de foarte multă vreme, adică de când sunt în administrație, că nu am nicio învinuire de luare de mită, de dare de mită, de trafic de influență, de adus copiii mei în situații favorizante, soție sau altceva, ci doar chestiunile pe care dumnealor le invocă de fiecare dată, în condițiile în care toate documentele semnate de primar sunt acoperite de legalitate, toate, de fiecare dată a fost la fel și așa va fi până voi finaliza cu munca în administrația publică. Prin urmare, nu am niciun statut de inculpat, așa cum s-a precizat în presă, nu am fost acolo decât să-mi ridic telefonul care și el a fost ridicat, să spunem, în afara temeiului legii, fiind anunțat că nu s-a găsit nimic în telefon și returnat, că rămân în continuare în dosar, împreună cu toți ceilalți pensionari, datorită faptului că sunt ordonatorul principal de credite și că vom lua o decizie în ceea ce privește statutul meu împreună cu avocații.”

Reamintim că, la jumătatea lunii iunie, procurorii DNA au desfășurat mai multe percheziții în biroruri ale Primăriei Iași de unde au ridicat documente referitoare la activitățile desfășurate de 31 de funcționari publici care și-au continuat activitatea în ciuda faptului că trebuiau să iasă la pensie.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

