(AUDIO) Primăria municipiului Iași va angaja o firmă de avocatură internațională pentru procesul de la Tribunalul Comercial al Curții Supreme de Justiție din Anglia

Publicat de Andreea Drilea, 6 iunie 2025, 19:12

Primăria municipiului Iași va angaja o firmă de avocatură internațională pentru procesul de la Tribunalul Comercial al Curții Supreme de Justiție din Anglia. Procesul este intentat de firma multinațională Vitol care are sediul în Geneva, Elveția.

Firma elvețiană cere despăgubiri de 25 de milioane de lire sterline sau 30 de milioane de euro deoarece dintr-un contract de 154 de mii de tone de cărbune, încheiat în 2022, Primăria Iași a achitat și folosit doar 85 de mii de tone.

Primarul Mihai Chirica a explicat că dereglarea pieței de combustibili a provocat această situație: ”Noi am avut o perioadă de conciliere prin care am încercat să găsim o cale amiabilă de a duce diferendul la bun sfârșit, în care fiecare să-și achite obligațiile conform derulării contractului. Au rămas în dilemă câteva aspecte legate de proveniența cărbunilor pe care n-am putut să le lămurim și din acest motiv am ajuns în cele din urmă într-o acțiune în instanță. În cele din urmă, criza provocată de războiul din Ucraina ne-a dus aici, nu alt motiv, pentru că noi am avut în cealaltă iarnă un contract identic și la fel, care s-a derulat fără niciun incident. De data aceasta, ritmii de aprovizionare, criza financiară în care am fost cu toții băgați, alături de o dereglare completă a piețelor de combustibil, ne-a adus într-o situație litigioasă.”

Primarul Mihai Chirica a adăugat că toată cantitatea de cărbune ridicată din Portul Constanța a fost achitată: ”Nu au mai fost preluate pentru că nici nu le-am mai găsit. Pentru că ei ne-au chemat să le luăm, noi am vrut să le mutăm de la Constanța la Iași cu notificările legate de asumarea transportului și toate celelalte, dar până la urmă lucrurile nu s-au mai întâmplat ca atare. Ei l-au dus undeva, l-au tratat ca pe propria lor marfă, deci, prin urmare, nu mai puteau să aibă niciun fel de pretenție față de noi atâta timp cât l-au valorificat. Tot ce s-a recepționat, s-a plătit, nu avem nicio restanță de plată față de ei. Pe toate produsele care ne-au fost livrate, la prețurile contractate, inclusiv a transportului pe care l-am pachetat către Căile Ferate Române.”

