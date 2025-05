(AUDIO) Primăria mun. Iași a încheiat un contract de achiziționare a energiei electrice de pe piața liberă

Publicat de Andreea Drilea, 31 mai 2025, 11:53

Primăria municipiului Iași a încheiat un contract de achiziționare a energiei electrice de pe piața liberă. Contractul a fost încheiat deoarece de la 1 iulie vor fi operate modificări la tarifele pentru energie electrică.

Edilul Mihai Chirica a estimat că vor fi economii la bugetul local de aproape 25 de milioane de lei.

El a mai vorbit și despre stadiul lucrărilor de modernizare a CET-urilor din Iași: ”Consumul de energie este pentru a susține iluminatul public celelalte puncte de consum publice ale noastre și este gândit până la sfârșitul acestui an. În principiu, sistemul nostru energetic local nu are sincope în momentul de față, funcționăm la parametrii pe care ne-am propus, dar, în schimb, suntem foarte atenți la evoluția acesteia pentru pregătirea sezonului rece, pentru că, 1: toate instalațiile pe cărbune vor intra în conservare. Deja am avut o corespondență cu Ministerul Energiei săptămâna trecută, instalațiile pe cărbuni intră în conservare, urmând ca toată energia pe care o producem să o producem pe gaze naturale. 2: insistăm în continuare pe lângă Ministerul Energiei să ne faciliteze acel proiect prin care vrem să construim în două etape un CET nou bazat pe șase, respectiv pe opt, motoare termice de circa 3,4 MW, care ne-ar asigura și continuitate, dar și un nivel de eficiență sporit. Și 3: suntem deja la faza de proiectare pe execuție pentru construirea parcului fotovoltaic de la Holboca, de circa 10 MW, care va veni în completarea sistemului energetic local, pe care noi vrem să-l upgradăm cu o instalație de stocare de cel puțin 100 de megawatts putere instalată.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)