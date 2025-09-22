(AUDIO) Patru transplanturi renale reușite la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 septembrie 2025, 16:28

La Spitalul ”C.I. Parhon” din Iași, la sfârșitul săptămânii trecute, au fost realizate patru transplanturi renale.

Persoanele care au primit câte un rinichi sunt: un bărbat în vârstă de 49 de ani, din județul Vaslui, o femeie de 39 de ani, din Buzău și un bărbat în vârstă de 35 de ani, din județul Iași.

Medicii au remarcat cazul unui tânăr în vârstă de 19 ani, din județul Iași, care făcea dializă de 12 ani și care a fost abandonat la naștere de familia naturală. El a urmat cursurile mai multor școli din Iași și în prezent este elev în clasa a 12-a.

Medicul specialist în nefrologie pediatrică, Magdalena Stârcea: A fost școlarizat, a fost încurajat atât de noi cât și de colegii de la Centrul Holban să poată continua școala. A terminat o școală profesională, iar acum a dat examen la liceu și este clasa a XII-a la Seral și își dorește să-și continue studiile. Adică am încercat toți să fim lângă el și să-l ajutăm să ia cele mai bune decizii pentru viitorul lui. Este copilul de suflet al nostru, pe care îl împărtășim cu drag acum cu colegii de la Spitalul Parhon, pentru că cu siguranță vom mai colabora în ceea ce îl privește.

Purtătorul de cuvânt al Spitalul ”C.I. Parhon” din Iași, Ionuț Nistor a declarat că anul acesta au fost realizate 34 de transplanturi renale, 14 având donatori vii, iar 20 de la donatori cadaverici.

Ionuț Nistor: Este o cifră apropiată de cifra de anul trecut, numărul total a înul trecut fost de 36, dar este insuficientă pentru numărul mare de pacienți aflați pe lista de așteptare. În acest context, al celor peste 400 de pacienți care se află pe lista de aşteptare, a celor 10 copii care fac în continuare dializă la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, în primul rând doresc să le mulțumesc familiilor celor doi donatori. Prin gestul lor au salvat și au schimbat viața cel puțin a acestor patru pacienți aflați pe lista de așteptare. Este extrem de important să înțelegem că fără programul de transplant de la donatori cadaverici nu putem să oferim o șansă reală tuturor pacienților aflați în program de dializă și aflați pe lista de aşteptare de la Spitalul Parhon.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)