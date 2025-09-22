Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Patru transplanturi renale reușite la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași

(AUDIO) Patru transplanturi renale reușite la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași

(AUDIO) Patru transplanturi renale reușite la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 septembrie 2025, 16:28

La Spitalul ”C.I. Parhon” din Iași, la sfârșitul săptămânii trecute, au fost realizate patru transplanturi renale.

Persoanele care au primit câte un rinichi sunt: un bărbat în vârstă de 49 de ani, din județul Vaslui, o femeie de 39 de ani, din Buzău și un bărbat în vârstă de 35 de ani, din județul Iași.

Medicii au remarcat cazul unui tânăr în vârstă de 19 ani, din județul Iași, care făcea dializă de 12 ani și care a fost abandonat la naștere de familia naturală.  El a urmat cursurile mai multor școli din Iași și în prezent este elev în clasa a 12-a.

Medicul specialist în nefrologie pediatrică, Magdalena Stârcea: A fost școlarizat, a fost încurajat atât de noi cât și de colegii de la Centrul Holban să poată continua școala. A terminat o școală profesională, iar acum a dat examen la liceu și este clasa a XII-a la Seral și își dorește să-și continue studiile. Adică am încercat toți să fim lângă el și să-l ajutăm să ia cele mai bune decizii pentru viitorul lui. Este copilul de suflet al nostru, pe care îl împărtășim cu drag acum cu colegii de la Spitalul Parhon, pentru că cu siguranță vom mai colabora în ceea ce îl privește.

Purtătorul de cuvânt al Spitalul ”C.I. Parhon” din Iași, Ionuț Nistor a declarat că anul acesta au fost realizate 34 de transplanturi renale, 14 având donatori vii, iar 20 de la donatori cadaverici.

Ionuț Nistor: Este o cifră apropiată de cifra de anul trecut, numărul total a înul trecut fost de 36, dar este insuficientă pentru numărul mare de pacienți aflați pe lista de așteptare. În acest context, al celor peste 400 de pacienți care se află pe lista de aşteptare, a celor 10 copii care fac în continuare dializă la Spitalul de Copii Sfânta Maria din Iași, în primul rând doresc să le mulțumesc familiilor celor doi donatori. Prin gestul lor au salvat și au schimbat viața cel puțin a acestor patru pacienți aflați pe lista de așteptare. Este extrem de important să înțelegem că fără programul de transplant de la donatori cadaverici nu putem să oferim o șansă reală tuturor pacienților aflați în program de dializă și aflați pe lista de aşteptare de la Spitalul Parhon.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
ANM: Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2025
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 14:59

ANM: Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2025

Vremea va fi mai caldă decât în mod normal în primele zile ale acestei săptămâni în toate regiunile, iar din 25 septembrie temperaturile vor...

ANM: Cum va fi vremea în perioada 22 septembrie – 6 octombrie 2025
(AUDIO) Rețea rusească de influențare a alegerilor din Republica Moldova, descoperită de jurnaliști BBC
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 14:52

(AUDIO) Rețea rusească de influențare a alegerilor din Republica Moldova, descoperită de jurnaliști BBC

O anchetă a BBC a dezvăluit existența unei rețele finanțate de Rusia care încearcă să influențeze alegerile parlamentare din Republica...

(AUDIO) Rețea rusească de influențare a alegerilor din Republica Moldova, descoperită de jurnaliști BBC
România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 14:25

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie

Începe toamna astronomică în emisfera nordică. Astăzi este echinocţiul de toamnă, când durata zilei este egală cu cea a nopţii, apoi durata...

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea dintre 25 şi 26 octombrie
Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 13:20

Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american

Moneda naţională s-a depreciat, luni, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0753 lei, în creştere...

Leul s-a depreciat, luni, în raport cu euro, dar a crescut faţă de dolarul american
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 12:32

Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, sub control judiciar pentru luare de mită

Procurorii din cadrul Serviciului teritorial Suceava au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și luarea măsurii controlului judiciar...

Primarul comunei Mihălășeni, Claudiu Daniel Chelariu, sub control judiciar pentru luare de mită
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 12:19

Percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice şi corupere electorală

Ofiţerii Centrului Naţional Anticorupţie (CNA), în colaborare cu Procuratura municipiului Chişinău, desfăşoară luni percheziţii pe...

Percheziţii în Republica Moldova într-un dosar de finanţare ilegală a partidelor politice şi corupere electorală
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 11:57

(AUDIO/FOTO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a deschis noul an academic

Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a marcat, astăzi, deschiderea noului an academic. Rectorul instituției,...

(AUDIO/FOTO) Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași a deschis noul an academic
Prim plan luni, 22 septembrie 2025, 10:40

Neamţ: Patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, emise weekend-ul trecut

Autorităţile au emis, weekend-ul trecut, patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, a declarat, luni, pentru AGERPRES,...

Neamţ: Patru mesaje RO-ALERT privind prezenţa unor urşi în comunităţi, emise weekend-ul trecut