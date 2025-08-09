(AUDIO) Lucrările pe A7, încetinite de întârzieri la plată

Publicat de Andreea Drilea, 9 august 2025, 11:45

Lucrările la Autostrada A7, tronsonul Focșani – Bacău – Pașcani, construit de grupul UMB, au intrat într-un blocaj, după ce muncitorii și-au prelungit concediul forțat din cauza întârzierilor la plată din partea statului.

Potrivit portalului Bacău.NET, constructorul susține că stadiul fizic al lucrărilor depășește cu 20–30 de puncte procentuale nivelul de decontare.

Această diferență a obligat compania să lucreze din fonduri proprii, în așteptarea rambursărilor.

UMB a prelungit oprirea lucrărilor până la clarificarea plăților.

Într-o intervenție la postul Digi24, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Alin Șerbănescu, susține că lucrările la Autostrada A7 nu sunt în pericol de oprire pe termen lung. El a precizat că În prezent, mai sunt de achitat aproape 700 de milioane de lei, iar alte facturi, de peste 1,3 miliarde, sunt așteptate în perioada următoare. Alin Șerbănescu a declarat că termenul legal de plată este de 90 de zile și că acesta nu a fost depășit: ”Situația se va rezolva în momentul în care noi vom plăti anumite facturi constructorului, dar, repet, nefiind sau nedepășind, neavând arieratele, nedepășind termenul limită pentru plata facturilor, eu sunt sigur că împreună cu Ministerul de Finanțe și cu constructorul vom reuși să ajungem la o înțelegere, astfel încât această sumă să fie plătită în marja legală până la momentul la care trebuie întregi suma.”

