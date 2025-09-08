(AUDIO) În județul Iași mai sunt încă 9 școli care au toaletele în curte

8 septembrie 2025

În județul Iași mai sunt încă 9 școli care au toaletele în curte – câte 2 în comunele Andrieșeni, Lungani și Țibana și câte o unitate didactică în Brădiceni, Popricani și Tansa.

De asemenea, aproximativ 12% din unitățile didactice nu sunt autorizate de la Direcția de Sănătate Publică și 14 procente nu au atorizație de la ISU, potrivit Inspectorului general adjunct al ISU Iași, Florentin Ciubotaru: ”Avem 161 de unități de învățământ preuniversitar autorizate din 182 de unități cu personalitate juridică, iar 21 nu sunt autorizate, așadar un procent de doar 11,5%. Legat de autorizația de securitate la incendiu, situația se prezintă astfel: unități de învățământ autorizate – 65, unități de învățământ care nu fac obiectul autorizării – 92, iar unități de învățământ neautorizate – 25, un procent de 13,7%. Printre motivele neprimirii autorizației sanitare de funcționare pot reaminti lucrări de reabilitare sau de extindere în dăsfășurare, clădiri neutilizate sau aflate în conservare, demersuri în curs pentru construcția grupurilor sanitare, lipsa rețelei de canalizare în unele localități, lipsa apei curente, iar legat de autorizația de la ISU, motive similare, clădiri modernizate pentru care sunt în derulare demersul în vederea obținerea autorizației, lucrări finalizate cu recepție în curs, lipsa planului de siguranță sau documentație depusă în curs de analiză pentru emiterea autorizației.”

