(AUDIO) Ieșenii primesc agent termic în calorifere

Ieșenii primesc agent termic în calorifere

Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2025, 10:35

Începând cu noaptea trecută, în municipiul Iași, întreaga rețea de termoficare este în stare de funcționare.

În momentul de față, la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic au mai rămas aproximativ 23 de mii de apartamente, sub 25% din numărul total.

Până astăzi, a fost furnizat agent termic doar la cerere, a declarat primarul Mihai Chirica: ”Agentul termic în municipiu Iași se furnizează de aproximativ două săptămâni de zile, chiar mai mult. S-a făcut la cerere, funcție de fiecare beneficiar, în special am început în școli și grădinițe, dar ușor, ușor au cerut și asociații de proprietari. Între timp, au mai renunțat la furnizarea agentului termic datorită încălzirii de afară, deci noi suntem cu toată sarcina termică în stare de funcționare, dar o deschidem funcție de solicități. Am avut săptămâna trecută și o sarcină termică de peste 40 de gigacalorii/oră, ceea ce ne ducea spre jumătatea capacității de producere. Deci suntem activi, ca să spun așa, instalațiile sunt încărcate, funcționale și nu prognozăm niște evenimente majore care să ducă la perturbarea sistemului de termoficare.”

Autoritățile locale subvenționează aproximativ 50% din tariful de furnizare a gigacaloriei.

Ca și în iarna trecută, la Iași va funcționa doar CET 1, CET 2 – Holboca, pe cărbune, fiind în conservare.

