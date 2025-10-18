Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Ieșenii primesc agent termic în calorifere

(AUDIO) Ieșenii primesc agent termic în calorifere

(AUDIO) Ieșenii primesc agent termic în calorifere

Publicat de Andreea Drilea, 18 octombrie 2025, 10:35

Începând cu noaptea trecută, în municipiul Iași, întreaga rețea de termoficare este în stare de funcționare.

În momentul de față, la sistemul centralizat de furnizare a agentului termic au mai rămas aproximativ 23 de mii de apartamente, sub 25% din numărul total.

Până astăzi, a fost furnizat agent termic doar la cerere, a declarat primarul Mihai Chirica: ”Agentul termic în municipiu Iași se furnizează de aproximativ două săptămâni de zile, chiar mai mult. S-a făcut la cerere, funcție de fiecare beneficiar, în special am început în școli și grădinițe, dar ușor, ușor au cerut și asociații de proprietari. Între timp, au mai renunțat la furnizarea agentului termic datorită încălzirii de afară, deci noi suntem cu toată sarcina termică în stare de funcționare, dar o deschidem funcție de solicități. Am avut săptămâna trecută și o sarcină termică de peste 40 de gigacalorii/oră, ceea ce ne ducea spre jumătatea capacității de producere. Deci suntem activi, ca să spun așa, instalațiile sunt încărcate, funcționale și nu prognozăm niște evenimente majore care să ducă la perturbarea sistemului de termoficare.”

 

Autoritățile locale subvenționează aproximativ 50% din tariful de furnizare a gigacaloriei.

Ca și în iarna trecută, la Iași va funcționa doar CET 1, CET 2 – Holboca, pe cărbune, fiind în conservare.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
A fost dat în folosinţă încă un segment din Autostrada Moldovei
Prim plan sâmbătă, 18 octombrie 2025, 09:14

A fost dat în folosinţă încă un segment din Autostrada Moldovei

Vineri a fost dat în folosinţă încă un segment al autostrăzii A7, Autostrada Moldovei. Este vorba despre lotul 2 de pe sectorul...

A fost dat în folosinţă încă un segment din Autostrada Moldovei
Prefectura Neamț, reacție după atacul de la Bicazu Ardelean
Prim plan sâmbătă, 18 octombrie 2025, 09:08

Prefectura Neamț, reacție după atacul de la Bicazu Ardelean

Autoritățile locale se vor întruni pentru întocmirea documentației necesare demarării procedurilor legale de obținere a autorizației privind...

Prefectura Neamț, reacție după atacul de la Bicazu Ardelean
Preşedintele Trump refuză să înarmeze #Ucraina cu rachete Tomahawk (presă)
Prim plan sâmbătă, 18 octombrie 2025, 08:29

Preşedintele Trump refuză să înarmeze #Ucraina cu rachete Tomahawk (presă)

Ucraina nu poate spera să primească rachete Tomahawk din SUA, a afirmat vineri seara târziu presa americană preluată de dpa, după ce...

Preşedintele Trump refuză să înarmeze #Ucraina cu rachete Tomahawk (presă)
Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Prim plan sâmbătă, 18 octombrie 2025, 08:25

Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului

Explozia puternică din cartierul bucureştean Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de...

Explozia puternică din cartierul Rahova a fost înregistrată de două staţii seismice ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 19:38

Măsuri de sprijin pentru oamenii afectați de explozia din cartierul Rahova

Cei evacuați vor primi cazare din partea primăriei, fiind identificate nouă hoteluri, a anunțat primarul general interimar al capitalei. Primarul...

Măsuri de sprijin pentru oamenii afectați de explozia din cartierul Rahova
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 19:35

Ilie Bolojan: Pentru 2026 s-a decis plafonarea de salarii şi pensii în sectorul public

Salariul minim nu va fi majorat, dă de înţeles premierul Ilie Bolojan. El spune că a avut loc o discuţie de principiu pentru a păstra şi la...

Ilie Bolojan: Pentru 2026 s-a decis plafonarea de salarii şi pensii în sectorul public
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 18:59

Premierul Ilie Bolojan estimează că până la finalul acestei luni se va ajunge la acord privind reforma din administraţie

Premierul Ilie Bolojan estimează că până la finalul acestei luni se va ajunge la acord privind reforma din administraţie. Într-un amplu...

Premierul Ilie Bolojan estimează că până la finalul acestei luni se va ajunge la acord privind reforma din administraţie
Prim plan vineri, 17 octombrie 2025, 18:53

La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat bani în plus în ultimii ani

La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat bani în plus în ultimii...

La Spitalul Judeţean de Urgenţă „Sfântul Pantelimon” din Focşani, aproximativ 50 de angajaţi au încasat bani în plus în ultimii ani