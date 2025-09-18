(AUDIO) Iași: Prelevări de organe la Centrul Regional de Transplant de la doi donatori în moarte cerebrală

18 septembrie 2025

Cadrele medicale de la Centrul Regional de Transplant de la Iași au prelevat mai multe organe de la doi donatori aflați în moarte cerebrală.

Primul donator a fost o femeie, în vârstă de 49 de ani, de la care au fost prelevați ficatul și rinichii. Toate organele au rămas la Iași și au fost transplantate pe parcursul zilei de ieri.

Coordonatorul Centrului de Transplant de la Iași, Raluca Neagu a precizat că cel de al doilea donator a fost un adolescent în vârstă de 15 ani, de la care au fost prelevate cordul, ficatul și rinichii.

Raluca Neagu: Au fost doi donatori în mai puțin de 48 de ore. De la primul donator, o femeie de 49 de ani, s-au prelevat ficatul și rinichii. Toate organele au rămas la Iași și transplanturile au fost efectuate în cursul zilei de ieri, iar în momentul de față este în curs de desfășurare o nouă prelevare de la un donator pediatric, de 15 ani, de la care urmează să se preleveze ficatul, rinichii și cordul. Cordul va fi preluat de o echipă din Elveția și transplantat, din câte am înțeles, tot unui copil de 15 ani, iar ficatul va fi împărțit, o bucată mai mare va rămâne la Iași și va fi transplantată unui adult și bucata mai mică va fi trimisă la București și va fi transplantată unui copil de 4 ani.

