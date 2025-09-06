(AUDIO) Iași: Palatul Cuza de la Ruginoasa, deschis de Noaptea Muzeelor la Sate

Publicat de Gabriela Rotaru, 6 septembrie 2025, 11:33

Peste 150 de muzee, situri arheologice şi colecţii de artă tradiţională din ţară participă, astăzi, la cea de-a treia ediţie a „Nopţii Muzeelor la Sate”.

În acest an se alătură evenimentului și Complexul Muzeal de la Ruginoasa, județul Iași, care va putea fi vizitat în intervalul orar 15:00 – 22:30.

Palatul a fost reședință a domnitorului Alexandru Ioan Cuza; a fost construit în stil neogotic, fiind finzalizat în 1804.

Managerul Complexului Muzeal Național Moldova Iași, Andrei Apreotesei: Participăm anul acesta cu Palatul ”Alexandru Ioan Cuza” de la Ruginoasa, un loc încărcat de istorie, un loc frumos, un loc proaspăt restaurat cu o grădină impresionantă. Sâmbătă, începând cu orele 15 și până la ora 22.30, vă așteptăm ca împreună să descoperim, să redescoperim, dar mai ales să ne bucurăm de unul dintre cele mai fascinante locuri care au marcatsemnificativ istoria țării noastre.

Noaptea Muzeelor la Sate se înscrie în programul național dedicat punerii în valoare a patrimoniului rural și aduce în prim-plan ideea că școlile, casele și spațiile vechi pot fi puncte de referință culturală. (Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)