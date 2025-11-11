(AUDIO/FOTO) Ziua Veteranilor de Război, marcată la Cimitirul Eternitatea din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2025, 11:53

Astăzi, la Cimitirul Eterninatea din Iași a fost marcată ziua veteranilor de război și ziua armistițiului din primul Război Mondial.

Comandantul Brigăzii 15 Mecanizată ”Podu Înalt”, colonel Dan-Valer Orza a subliniat faptul că pe câmpurile de luptă, după momentul Revoluției din 1989, la Brigada 15 Mecanizată ”Podu Înalt” au căzut doi ostași, care, astăzi au fost comemorați: ”Brigada 15 Mecanizată își aduce aminte astăzi de sublocotenentul post-mortem Hâncu, care a căzut la datorie în Irak. Este un moment profund pentru orice structură din armată României, inclusiv pentru Brigada 15 Mecanizată. În ultimul rând, structurile din Brigada 15, și mă refer la Batalionul 151 Războieni, în Tătărași, am comemorat astăzi pe cei doi eroi căzuți sublocotenentul Samuilă și sublocotenentul Fogarași. Ce vreau să sublinez este că pentru fiecare militar din Forțele Armate, din Ministerul Apărării Naționale, aducere aminte și erorilor care au căzut pe câmpurile de bătălie, nu neapărat doar în teatrul de operație, dar și pe toate câmpurile de bătălie unde armata română a fost prezentă, este o datorie de onoare.”

Președintele Filialei Iași a Asociației Veteranilor de Război, Cătălin Dobrea a subliniat faptul că în teatrele de operații foarte importată este pregătirea militară desfășurată în prealabil: ”După atat timp de pregătire, de antrenamente, în momentul în care am început misiunile în teatrele de operație, atunci s-a văzut rodul muncii noastre. Din păcate a trebuit să fie plătit cu sângele, exact cum se spune că noi militarii, în momentul în care semnăm un contract cu țara, îl semnăm cu sângele nostru. Din păcate, acum 22 de ani, colegul nostru Iosif Silviu Fogarași a trebuit să plătească tributul suprem.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)