Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO/FOTO) Ziua Veteranilor de Război, marcată la Cimitirul Eternitatea din Iași

(AUDIO/FOTO) Ziua Veteranilor de Război, marcată la Cimitirul Eternitatea din Iași

(AUDIO/FOTO) Ziua Veteranilor de Război, marcată la Cimitirul Eternitatea din Iași

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2025, 11:53

Astăzi, la Cimitirul Eterninatea din Iași a fost marcată ziua veteranilor de război și ziua armistițiului din primul Război Mondial.

Comandantul Brigăzii 15 Mecanizată ”Podu Înalt”, colonel Dan-Valer Orza a subliniat faptul că pe câmpurile de luptă, după momentul Revoluției din 1989, la Brigada 15 Mecanizată ”Podu Înalt” au căzut doi ostași, care, astăzi au fost comemorați: ”Brigada 15 Mecanizată își aduce aminte astăzi de sublocotenentul post-mortem Hâncu, care a căzut la datorie în Irak. Este un moment profund pentru orice structură din armată României, inclusiv pentru Brigada 15 Mecanizată. În ultimul rând, structurile din Brigada 15, și mă refer la Batalionul 151 Războieni, în Tătărași, am comemorat astăzi pe cei doi eroi căzuți sublocotenentul Samuilă și sublocotenentul Fogarași. Ce vreau să sublinez este că pentru fiecare militar din Forțele Armate, din Ministerul Apărării Naționale, aducere aminte și erorilor care au căzut pe câmpurile de bătălie, nu neapărat doar în teatrul de operație, dar și pe toate câmpurile de bătălie unde armata română a fost prezentă, este o datorie de onoare.”

Președintele Filialei Iași a Asociației Veteranilor de Război, Cătălin Dobrea a subliniat faptul că în teatrele de operații foarte importată este pregătirea militară desfășurată în prealabil: ”După atat timp de pregătire, de antrenamente, în momentul în care am început misiunile în teatrele de operație, atunci s-a văzut rodul muncii noastre. Din păcate a trebuit să fie plătit cu sângele, exact cum se spune că noi militarii, în momentul în care semnăm un contract cu țara, îl semnăm cu sângele nostru. Din păcate, acum 22 de ani, colegul nostru Iosif Silviu Fogarași a trebuit să plătească tributul suprem.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 13:29

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute

Moneda naţională s-a apreciat marţi în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0845 lei, în scădere cu...

Leul s-a apreciat, marţi, în raport cu principalele valute
(AUDIO) Zilele Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași – 61 de ani de existență
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 12:08

(AUDIO) Zilele Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași – 61 de ani de existență

Colegiul Național „Emil Racoviță” din Iași aniversează, în această săptămână, 61 de ani de existență. Elevi, profesori, absolvenți...

(AUDIO) Zilele Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași – 61 de ani de existență
Mihai Barbu şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reforma Feroviară
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 11:37

Mihai Barbu şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reforma Feroviară

Mihai Barbu şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reforma Feroviară. Într-o postare pe pagina acestei...

Mihai Barbu şi-a depus demisia din funcţia de preşedinte al Autorităţii pentru Reforma Feroviară
Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parţiale din 7 decembrie
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 08:51

Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parţiale din 7 decembrie

Începe marți perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parţiale din 7 decembrie, în cele mai multe dintre circumscripţiile unde se...

Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru alegerile parţiale din 7 decembrie
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 08:33

Tulcea/Mesaj RO-ALERT privind căderea unor obiecte din spaţiul aerian; fragmente de dronă, găsite la Grindu

Un mesaj RO-ALERT a fost transmis marţi dimineaţa locuitorilor din zona de nord a judeţului Tulcea prin care erau informaţi despre posibilitatea...

Tulcea/Mesaj RO-ALERT privind căderea unor obiecte din spaţiul aerian; fragmente de dronă, găsite la Grindu
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 08:25

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va modifica propunerea pentru viitorul buget pe 7 ani al UE

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost de acord să modifice propunerea pentru viitorul buget pe şapte ani al Uniunii Europene....

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, va modifica propunerea pentru viitorul buget pe 7 ani al UE
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 06:37

Ceremonii militare şi religioase în garnizoanele din ţară, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii

Ministerul Apărării Naţionale organizează marţi, cu prilejul Zilei Veteranilor din Teatrele de Operaţii, ceremonii militare şi religioase în...

Ceremonii militare şi religioase în garnizoanele din ţară, de Ziua Veteranilor din Teatrele de Operaţii
Prim plan marți, 11 noiembrie 2025, 06:25

România pregătește o nouă cerere de plată din PNRR de 2,5 miliarde euro

Guvernul își propune să depună o nouă cerere de plată din PNRR până la finalul lunii. Premierul Ilie Bolojan anunță că a avut, luni, o...

România pregătește o nouă cerere de plată din PNRR de 2,5 miliarde euro