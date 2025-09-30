(AUDIO/FOTO) Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași a deschis, astăzi, Anul Academic

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași a deschis, astăzi, Anul Academic. Ceremonia a avut loc în Sala „Caudella”, aflată în Casa Balș, sediul Rectoratului UNAGE. Au participat reprezentanți ai celorlalte universități ieșene, ai autorităților locale și județene, profesori și studenți ai Universității ieșene de Arte.

Corul instituției de învățământ, dirijat de conf. Univ. Dr. George Dumitriu, a interpretat imnul României, iar UNAGE Big Band a cântat imnul academic „Gaudeamus Igitur”, transpus în variantă jazz de prof. univ. dr. Dan Spînu.

Universitatea Națioanlă de Arte „George Enescu” din Iași împlinește, anul acesta, 165 de ani de existență, fiind prima instituție de învățământ artistic superior din țară. Rectorul universității, prof. univ. dr. Aurelian Bălăiță a vorbit despre acest moment aniversar: ”Astăzi pornim anul universitar 2025-2026, pășim deci în al 166-lea an de existență. Ne mândrim cu faptul că suntem prima instituție de învățământ superior artistic din România, înființată în 1860, prin aportul decisiv al domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza, împreună cu minți luminate din acea vreme.”

Universitatea Națională de Arte „George Enescu” are peste 1600 de studenți și 45 de programe de studii pentru licență, masterat și doctorat. Rectorul Aurelian Bălăiță a spus că problemele provocate de dificultățile financiare prin care trece sistemul de învățământ vor fi depășite: ”Eu cred că acestea sunt niște greutăți temporare pe care împreună cu întreaga comunitate și cu partenerii pe care îi avem le vom depăși și vom reuși să ne ținem de obiectivele pe care ni le-am propus. Este pasiune, este creativitate, este adaptabilitate, bineînțeles și atunci vom găsi și soluțiile potrivite pentru orice situație pe care am întâlni-o.”

Toamna aceasta, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” marchează 165 de ani de existență printr-o serie de evenimente, a anunțat prorectorul UNAGE, prof. univ. dr. Octavian Jighirgiu.

Pe 24 octombrie, în sala mare a Teatrului Național „Vasile Alecsandri” din Iași, va avea loc o gală, organizată la încheierea lucrărilor Consiliului Național al Rectorilor, desfășurat la Chișinău și Iași: ”Multiple provocări pentru noi, cei de la Universitatea de Arte. 165 de ani nu e puțin lucru, e o aniversare importantă, o aniversare pe care o vom celebra la Teatrul Național pe 24 octombrie, într-o gală, într-o ceremonie, care va fi cumva încununarea Consiliului Național al Rectorilor, care va avea loc anul acesta la Chișinău și la Iași. Ce e important de spus este că avem o agendă plină pentru această toamnă, o agendă cu manifestări importante. Toate cele trei domenii ale Universității vor fi reprezentate. Vor fi, bineînțeles, o serie de invitați care vor veni, vor fi prezenți aici la Iași, reprezentanți ai Ministerului, Rectorii din toată țara și chiar și cei din Republica Moldova, o serie de personalități care vor împlini sau vor da, sperăm noi, o aură specială a evenimentelor legate de aniversarea noastră.”

(Radio Iaşi/Ioana Soreanu)