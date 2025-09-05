Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO/FOTO) Reorganizări în școlile din județul Iași: 34 de unități afectate

(AUDIO/FOTO) Reorganizări în școlile din județul Iași: 34 de unități afectate

Publicat de Andreea Drilea, 5 septembrie 2025, 12:27

Numărul unităților de învățământ cu personalitate juridică, din județul Iași a scăzut de la 210 la 182.

Inspectorul șef al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Rodica Leontieș a precizat, astăzi, într-o conferință de presă, că au fost afectate 24 de unități de învățământ din mediul urban și zece din mediul rural.

Referindu-se la cadrele didactice, Rodica Leontieș a spus că s-au înregistrat 57 de completări de norme și 19 restrângeri de activitate.

Gradul de ocupare a posturilor didactice din județul Iași este de 98 la sută. Doi la sută reprezintă posturile libere pentru suplinitori, iar astăzi și mâine, se desfășoară ședințe publice pentru ocuparea acestor posturi.

Rodica Leontieș: Nu e vorba, cred că, de comasare, este vorba de reorganizare, de reorganizarea rețelei școlare, cu respectarea legislației în vigoare. Abia avut acele întâlniri cu reprezentanții UAT-urilor și, de comun acord, am ajuns la această formă finală. Deci, 34 de unități care, practic, și-au pierdut personalitatea juridică la nivelul județului Iași. Am avut 19 restrângeri, 57 de completări de normă rezolvate în totalitate. Noi avem un număr mare de grădinițe, am avut cu personalitate juridică și, având un număr mai mare de grădinițe, ele nu îndeplineau condiția de 250 de preșcolari, motive pentru care au trebuit arondate, adică vorbind de cele 15.”

În urma reorganizării activității din domeniul didactic, în județul Iași, 15 directori și-au păstrat funcția, iar 19 au revenit la catedră.

Anunțul a fost făcut, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, de Inspectorul General Adjunct al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Florentin Ciubotaru.

Florentin Ciubotaru: ”La nivelul județului Iași, pentru anul școlar 2025-2026, avem într-un singur schimb 128 de școli, în două schimburi 45 de unități de învățământ preundiversitar. Aici includem și grădinițe cu program prelungit, știți că acolo se lucrează și dimineața și după amează. Referitor la numărul de directori care și-au păstrat funcția din cei 34 care au condus unități de învățământ, care au intrat în procesul de reorganizare, 15 directori și-au păstrat funcția, iar 19 dintre aceștia au revenit la catedră.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

