(AUDIO/FOTO) Plan Roșu de Intervenție la Botoșani: Trei persoane au murit într-un accident rutier

Publicat de Andreea Drilea, 3 septembrie 2025, 11:31 / actualizat: 3 septembrie 2025, 12:47

Trei persoane au decedat în urma accidentului rutier produs, în această dimineață, în județul Botoșani, între un microbuz și un autoturism.

Alte 18 persoane au fost rănite, însă toate sunt conștiente; 15 dintre acestea au fost transferate cu ambulanţele la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean „Mavromati” Botoşani, iar pentru o altă victimă, aflată în stare gravă, a fost solicitat elicopterul SMURD, pentru transfer la o unitate medicală din Iași.

Coliziunea dintre cele două autovehicule a avut loc pe DN 24C, între localitățile Românești și Dămineni. În microbuz se aflau 17 persoane, iar în autoturism – patru.

Având în vedere numărul mare de victime implicate, autoritățile au activat Planul roșu de intervenție.

Purtătorul de cuvânt al ISU Botoșani, Dorina Lupu: ”Ajunse la fața locului, forțele de intervenție au constatat că în microbuz erau 17 persoane, iar în autoturism 4, în total fiind implicate 21 de persoane. Au fost descarcerate 7 persoane, 4 din mașină și 3 din microbuz. 3 dintre acestea erau în stop cardiorespirator și s-au început imediat manevrele de resuscitare. Din nefericire, medicii nu au mai putut să facă nimic pentru acestea, fiind declarat decesul. O persoană conștientă, dar în stare critică, a fost preluată de elicopterul SMURD, iar alte 15 au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate. Două persoane au plecat de la fața locului cu mijloace proprii.”

Din verificările polițiștilor, s-a constatat că șoferul autoturismului ar fi piedut controlul, într-o curbă, intrând în coliziune cu microbuzul ce se deplasa din sens opus.

Cercetările continuă, în cadrul unui dosar penal privind infracțiunea de vătămare și ucidere din culpă.

Purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani, Delia Nenișcu: ”Din verificările efectuate până în acest moment, a reieșit faptul că un bărbat de 48 de ani, cetățean moldovean, în timp ce se deplasa pe DN24C, direcția de deplasare dinspre Iași – înspre Botoșani, într-o curbă ușoară la dreapta, în comuna Santa Mare, ar fi pierdut controlul asupra direcției de mers, împrejurare în care a intrat într-un microbuz care efectua transport persoane ce se deplasa din sens opus. În urma impactului au rezultat 19 victime, dintre care 3 au decedat. În continuare sunt efectuate cercetări pentru a se stabili cu exactitate care sunt împrejurările în care s-a produs evenimentul rutier, fiind întocmit un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.”

Pacienta preluată cu elicopterul SMURD după accidentul din județul Botoșani a fost internată la Spitalul Clinic Județean de Urgențe „Sfântul Spiridon” din Iași.

Femeia, în vârstă de 46 de ani, se află în stare stabilă, este conștientă, însă a suferit multiple traumatisme la nivel abdominal, fiind necesară intervenția chirurgicală, a declarat șefa UPU SMURD Iași, prof. dr. Diana Cimpoeșu: ”Pacienta adusă aici, în Unitatea de Primire de Urgență, la Spitalul Sfântul Spiridon Iași, este o femeie de 46 de ani, cu o patologie preexistentă, atât o patologie chirurgicală, nefrectomie, cât și o patologie medicală. Pacienta era stabilă în momentul preluării, am investigat-o în Unitatea Primire Urgență. Ea este conștientă, leziunile cele mai importante sunt cele intraabdominale, inclusiv hemoragie secundară a rupturii de ficat. Pacienta va fi internată în Clinica Chirurgicală de gardă și împreună cu colegii din Terapie Intensivă se va decide conduita terapeutică adecvată. Sunt contuzii multiple, la nivel toracic, nivelul membrelor, membru superior drept are o fractură, dar sperăm ca răspunsul la tratament și evoluția să fie una favorabilă.”

Radio Iași/FOTO ISU BT