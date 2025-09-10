(AUDIO/FOTO) Palatul Culturii din Iași, primul muzeu cu robot supraveghetor

10 septembrie 2025

Palatul Culturii din Iași a achiziționat primul robot supraveghetor din România, destinat spațiilor muzeale.

Deocamdată, rolul său este de a supraveghea expozițiile și de a atenționa vizitatorii dacă se apropie prea mult de un exponat.

Însă, în viitor, se dorește contectarea robotului supraveghetor la sisteme de Inteligență Artificială, pentru ca acesta să ofere și infromații despre obiectele de artă din galerii.

Directorul Complexului Național Muzeal „Moldova”, Andrei Apreotesei: ”Este un update pe care noi îl facem la această scară, încercând să oferim o senzație cât mai plăcută oamenilor care vin. Totodată ea vine să ne rezolve și o problemă foarte importantă pe care o avem nu doar noi, ci toate muzeele din România, aceea a lipsei resurse umane, astfel încât dacă tot nu mai putem organiza concursuri, să angajăm supraveghetori sau gestionari custodie, iată că această variantă este una bună, este potrivită. Practic el, timp de câteva ore cât e programul, merge din sală în sală, atenționează publicul, înregistrează 24 din 24, acolo unde simte aglomerație pe metru pătrat, atenționează iarăși. Practic este ceea ce face și un supraveghetor de atenționare, de prevenție, de atenție, de ce nu, și bineînțeles e și un deliciu pentru cei mici.”

