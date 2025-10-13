(AUDIO/FOTO) Iaşi: Mii de pelerini au luat parte la procesiunea Calea Sfinţilor

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 13 octombrie 2025, 06:40

Peste 25 de mii de credincioşi au participat aseară la pelerinajul „Calea Sfinţilor”, procesiune în care racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost purtată pe străzile din centrul Iaşiului.

În fruntea soborului de preoți s-au aflat Mitropolitul Moldovei și Bucovinei – Înalt Prea Sfințitul Teofan și Mitropolitul de Tesalonic – Înalt Prea Sfințitul Filotheos.

În aceeaşi procesiune a fost purtată şi racla cu moaştele Sfântului Grigorie Palama, adusă din Grecia.

Înalt Prea Sfințitul Teofan a vorbit despre profunzimea momentului: ”Slavă Lui Dumnezeu pentru toate! O seară frumoasă! Simțim prezența Lui Dumnezeu prin rugăciunile Sfintei Parascheva și ale Sfântului Grigorie. Am remarcat o anumită cumințenie a credincioșilor. Parcă mai multă seninătate pe fruntea lor, semn că, chiar dacă sunt greutăți în viață, omul apreciază momentele de adâncime, de cuprindere, de înălțime. Nădășduim în mila Lui Dumnezeu că toți pelerinii se vor întoarce acasă cu bine după ce și-au împlinit dorința de a se reculege moment de o secundă în fața Sfintei Parascheva.”

La terminarea procesiunii religioase, sfintele moaște au fost depuse în baldachinul din Curtea Catedralei Mitropolitane pentru ca pelerinii să se poată închina la ele. Acestea vor rămâne aici până miercuri.

Până acum, au trecut pe la racla cu moaştele Sf. Cuvioase Parascheva peste 130 de mii de pelerini. Alţi 4500 sunt la rând pe culoarul special amenajat pe străzile din jurul Mitropoliei Moldovei. Timpul de așteptare este de aproximativ 6 ore.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

