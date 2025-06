(AUDIO/FOTO) De Ziua Mondială a Mediului, Compania Salubris SA din Iași a prezentat ultimele utilaje achiziționate

Publicat de Andreea Drilea, 5 iunie 2025, 16:39

Astăzi, cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului, Compania Salubris SA din Iași a prezentat pe pietonalul Ștefan cel Mare ultimele utilaje achiziționate.

Directorul societății, Cătălin Neculau a declarat că în acest an sunt rezervate 4 milioane de euro pentru investiții în utilajele necesare și a prezentat ultimul tip de măturătoare de mari dimensiuni care au capacitatea de a absorbi în totalitate particulele PM10: ”Investițiile Salubris în acest an sunt de aproape 4 milioane de euro în utilaje și mașini pentru curățarea orașului. Aici, pe pietonal, avem un aspirator Gluton care este ”follow me”, adică el urmărește lucrătorul stradal, fără ca lucrătorul stradar să mai facă efortul de a-l trage după el. Mai avem o automăturătoare mică, mai avem o mașină care are turbojet și spală trotuarele. Următoarea mașinã este o automăturătoare mare care aspirã și are un grad de aspirare a prafului și a pulbelor de PM10 de aproape 100%.”

Primarul Iașului, Mihai Chirica a adăugat că în acest moment au sosit în stocurile din România pubelele ecologice. Aceste vor fi montate în următoarele săptămâni. 135 dintre acestea sunt pubele supraterane, iar 80 sunt subterane: ”Suntem în curs de finalizare a procesului de cumpărare a celor insule ecologice, cum le-am numit. Au fost aduse în țară și urmează să fim chemați pentru a le transfera dinspre locul de depozitare către municipiul Iași. Sunt peste 135 de insule ecologice supraterane și aproape 80 subterane, toate de ultimă generație complet digitalizate, computerizate. De asemenea, suntem în curs de implementare de înființarea două depozite în care să putem strânge toate lucrurile care nu îți mai sunt utile acasă, pe care să nu le mai arunci nicăieri, într-un loc nepermis să le poți duce acolo, pentru a le valorifica ca și materiale refolosibile. Și sigur, investițiile făcute de Salubris, prin achiziția unor noi echipamente, în special de spălat și aspirat, în acest an vor fi echipamente aduse de aproximativ 2 milioane de euro.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)