(AUDIO/FOTO) AUMOVIO Iași: 2.800 de locuri de muncă păstrate după reorganizarea Continental

Publicat de Andreea Drilea, 2 septembrie 2025, 11:56

La Iași a fost inaugurată, astăzi, firma AUMOVIO – divizia Automotive a companiei germane Continental.

Reorganizarea a avut loc în contextul crizei din domeniul semiconductorilor și al tranziției de la motorul termic la cel electric.

Directorul firmei Aumovio de la Iași, Daniel Groza, a declarat că, în urma restructurărilor, au fost păstrate toate cele 2.800 de locuri de muncă. El a adăugat că, în continuare, divizia de la Iași va pune accentul pe domeniul conducerii autonome a autovehiculelor și pe perfecționarea sistemului de frânare, precum și pe creșterea capacității decizionale a serverelor de autoturisme: ”O să menținem aceeași gamă de produse care le avem în portofoliu ca și până acum, zona de server din mașină, zona de conducere autonomă, zona de telematică, multimedia, zona de frânare, plus zona de lumini și zona de zone control unit și multe alte sisteme care le dezvoltăm în Iași. Numărul de angajați să se păstreze, suntem aproximativ 2800 de angajați în locația din Iași. Este o desprindere pentru toate locațiile pentru că avem în cadrul Continental până acum erau trei divizii, divizia de cauciucuri, divizia de ContiTech și divizia de automotive și practic toată divizia de automotive trece sub noul brand Aumovio.”

Prorectorul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Neculai Seghedin, a declarat că, în urma reorganizării gigantului german Continental, divizia de la Iași și-a păstrat în integralitate proiectele începute și, pe de altă parte, va continua colaborarea dintre firma nou creată și universitatea tehnică: ”Pentru Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi” din Iași această transformare reprezintă un semnal care arată că spectrul economic și industrial din Iași se diversifică, se multiplică, se va dezvolta cu siguranță pe noi coordonate și bineînțeles că vom continua colaborările care sunt multiple, colaborări care țin de practica studențească, internship-uri, apoi de tot afluxul de forță de muncă în altă calificare pe care Politecnica orientează către aceste firme.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)