(AUDIO) Elevii și părinții, păreri împărțite despre deschiderea anului școlar la Iași

Elevii și părinții, păreri împărțite despre deschiderea anului școlar la Iași

În judeţul Iași, cele mai multe dintre cadrele didactice se alătură apelului lansat de sindicate.

În majoritatea colegiilor mari din municipiul reședință nu au fost organizate festivități inaugurale iar la altele au avut loc activități într-un cadru restrâns.

În schimb, la Colegiul Național „Costache Negruzzi”, festivitățile de deschidere a noului an școlar s-au desfășurat inclusiv cu prezența autorităților locale și a reprezentanților mediului academic.

Și la Colegiul Național au fost organizate festivități, iar elevii și părinții au păreri împărțite despre acestea, după cum a aflat colega noastră, Andreea Daraban:

vox elev 1: Ne-au schimbat foarte mult profesorii și diriginta și o să fie ciudat.

Reporter: Dar iată că la voi la școală se organizează astăzi festivități. E un lucru bun?

vox elev 1: Da, cred. Sunt în clasa a VII-a la Colegiul Național Iași.

vox elev 2: Am dat examen și am intrat în acest liceu. Mă bucur că am intrat și sper să decurgă bine anul.

Reporter: Cum vi se pare ideea de a organiza festivități în prima zii de școală?

Părinte 1: E alegerea fiecare școli. Aici mi se pare că e o alegere foarte bună.

vox elev 3: Spre deosebire de alte școli, văd că se face în curtea mare și nu în clasă. Mi se pare foarte frumos pentru că de obicei cântăm imnul, suntem toți îmbrăcați în uniforme.

Reporter: E o atmosferă pe care o așteptați?

vox elev 3: Da.

Reporter: Ar fi fost mai trist dacă nu ar fi fost festivități?

vox elev 3: Da, ar fi fost foarte sumbru, așa, și parcă n-ar fi fost un început de școală.

Cadru didactic: Noi anul trecut am avut în clasa 0 copiii și a fost foarte fain că ei au primit cei mari cu flori, a fost un culoar de asta de flori, a fost frumos. Acum chiar vorbeam că anul ăsta cei de la clasa 0 o să fie văduviți de această primire, da, asta e.”

vox părinte 1: ”Ar trebui să fie un eveniment memorabil pentru copii, pentru că rămâne așa atât în amintirea lor, cât și a părinților, bunicilor, întregii familii. Mai ales cum sunt cei de la pregătitoare, pentru că e prima oară când vin la școală. Cei care sunt mai mari sunt obișnuiți copii, dar ar fi fost frumos și pentru cei mari.”

vox părinte 2: ”Consider că ar fi mai bine ca școala să înceapă pur și simplu copiii să se prezinte în prima zi și să-și reintre în ritm ușor, ușor. Nu consider că ar trebui să aibă loc această festivitate la începutul fiecărui an școlar.”

Reporter: În ce clasă ești?

vox elev: În clasa a patra.

Reporter: Ești în clasa a IV-a la Școala Gimnazială ”Ștefan Bârsănescu”. Nu aveți festivități anul acesta de început de an, îți pare rău?

vox elev: Păi, oricum, discursul ăla era cam fără sens. Oricum, abia aștept să înceapă școala, însă mi-e puțin dor de vacanță.

Reporter: Deja ți-e dor de vacanță, dar regăsirea prietenilor și colegilor te face să uiți?

vox elev: O da, o da, asta e super!”

