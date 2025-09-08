Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Elevii din Iași au transport gratuit și în noul an școlar

Publicat de Andreea Drilea, 8 septembrie 2025, 07:31

Transportul public de călători pentru elevi rămâne gratuit, și în acest nou an școlar, în municipiul Iași. Anunțul a fost făcut de edilul Mihai Chirica.

El a precizat că începând de astăzi se suplimentează cursele către Valea Lupului, Miroslava și Lunca Cetățuii.

Tot de astăzi se reintroduc cele 21-una de curse speciale, dedicate exclusiv elevilor. Acestea vor pleca, cele mai multe, din Țuțora și Dancu dar și din rondurile Dacia și Tehnopolis.

Mihai Chirica: ”Compania de Transport Public Iași va continua să asigure condițiile de transport pentru elevi în punctele cheie, așa cum am făcut și în anii precedenți. Sperăm un număr tot mai mare de elevi să apeleze la transportul public. Ne-au venit în această vară toate autobuzele, cele prin programul PNRR. Sunt deja șase tramvaie și așteptăm ultima decizie pentru a le introduce în circulație și pe acestea noi, până la numărul de 18 și vom continua investițiile în infrastructură, așa cum am anunțat și anterior.”

Reporter: Transportul rămâne gratuit pentru elevi, să înțelegem?

Mihai Chirica: ”Transportul rămâne gratuit, nu avem nicio altă comunicare din partea Ministerului Educației.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă)

