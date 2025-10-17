Ascultă Radio România Iași Live
(AUDIO) Dialoguri despre Educație la Academia Română Iași: ”Literația – competență fundamentală pentru învățare”. România se află pe unul dintre ultimele locuri în Europa în ceea ce privește nivelul de literație al elevilor

Publicat de Andreea Drilea, 17 octombrie 2025, 11:29

Astăzi, în cadrul Zilelor Academiei Române – Filiala Iași, are loc cea de-a III-a ediție a manifestării Dialoguri despre Educație, având ca temă centrală ”Literația – competență fundamentală pentru învățare”.

Evenimentul reunește specialiști din țară și din străinătate, între care academicianul Mircea Dumitru, vicepreședinte al Academiei Române.

Manifestarea aduce în prim-plan una dintre cele mai importante dimensiuni ale procesului educațional: capacitatea elevilor de a citi, înțelege și utiliza un text în mod funcțional.

Literația, deși esențială pentru formarea competențelor de bază ale elevilor, rămâne insuficient abordată în sistemul românesc de educație, spune prof. dr. Laurențiu Șoitu, de la Academia Română Filiala Iași, organizator al evenimentului: ”Literația nu este o temă nouă. În limba română avem foarte multe expresii care vorbesc despre ceea ce înseamnă literația. Înseamnă capacitatea de a citi, înțelege, interpreta și duce mai departe ceea ce tu ai descoperit.”

La rândul său, Liliana Romaniuc, președinta Asociației Române de Literație, a declarat că deși este baza învățării, literația nu este abordată în mod corespunzător în sistemul nostru educațional. În opinia sa, una dintre prioritățile acestui demers este conștientizarea – nu doar în rândul profesorilor, ci și al decidenților, părinților și elevilor – a importanței literației pentru succesul școlar: ”Academia Română, filiala Iași, a înțeles importanța acestui demers și a hotărât ca anul acesta evenimentele să fie focalizate pe această tema. Ce ne dorim este să îi ajutăm pe profesori, dar și pe decidenți, și pe elevi, și pe părinți, să înțeleagă cât de importantă sunt aceste competențe de literație. E un demers de conștientizare. În al doilea rând, dorim să aducem personalități, specialiști, care au lucrat și care lucrează în domeniul acesta și care pot să ne ofere cunoștințele necesare pentru a învăța și noi.”

România se află pe unul dintre ultimele locuri în Europa în ceea ce privește nivelul de literație al elevilor. Potrivit ultimelor teste PISA, aproape jumătate (46-47%) dintre elevii români de 15 ani sunt considerați analfabeți funcțional, adică pot citi, dar nu înțeleg ce citesc. Evaluările naționale confirmă aceste deficiențe, în special în mediul rural, unde ratele de promovabilitate rămân constant scăzute.

(Radio Iaşi/Andreea Daraban/FOTO radioiasi.ro)

