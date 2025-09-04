(AUDIO) Crește numărul internărilor Covid-19 la Iași

4 septembrie 2025

Numărul cazurilor de Covid-19 care au necesitat internare a crescut constant, atât în rândul adulților, cât și al copiilor, atrag atenția medicii infecționiști.

Situația nu este alarmantă, însă, în contextul începerii noului an școlar, se impune adoptarea unor măsuri de siguranță, pentru a preveni răspândirea virusului.

Managerul Spitalului de Boli Infecțioase „Sfânta Parascheva” din Iași, doctorul Florin Roșu, a precizat că, în luna august, 46 de pacienți au fost internați cu simptome specifice, față de iulie, când au fost doar 11.

În prezent, sunt îngrijiți, în regim de spitalizare, 19 pacienți.

Florin Roșu: ”Ca și în manifestări clinice, pacienții prezintă durere în gât, dificultăți la înghițire, durere de cap, dureri musculare, articulare, febră, simptome care apar și în cazul virozelor respiratorii și în special la gripe. De aceea, prezentarea la medic este esențial în vederea realizării unui management eficient, cu scurtarea duratei de îmbolnăvire și transformarea acesteia într-o formă care necesită spitalizare, în special în cazul pacienților cu afecțiuni asociate. Măsurile de prevenție sunt reprezentate de reducerea cu cât mai mult a contactului persoanelor care prezintă simptome cu cele sănătoase, prezentarea la medic pentru a urma un tratament corect și țintit, igiena mâinilor, aerisirea spațiilor de lucru, evitarea zonelor aglomerate.”

