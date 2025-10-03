(AUDIO) Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași anunță controale la Spitalul „Sfânta Maria”, după raportul Curții de Conturi

Publicat de Andreea Drilea, 3 octombrie 2025, 11:57

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat că instituția pe care o conduce va verifica achizițiile și angajările care s-au făcut la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii din cei nouă infectați cu o bacterie periculoasă au murit.

Precizările vin după apariția unui raport al Curții de Conturi din 2024, care relevă achiziții de echipamente și de materiale ce nu ar fi respectat normele sanitare.

Costel Alexe: ”Referitor la problemele care au fost sesizate, inclusiv în mass media, referitor la raportul Curții de Conturi, ceea ce practic a subliniat o serie de nereguli sau de sincope în activitatea administrativă și financiară a spitalului, chiar dacă nu este și nu este, apanajul Consiliului Județean Iași de a face achiziții publice într-un spital, într-o școală specială sau la DGASPC sau altă entitate culturală, dar este responsabilitatea noastră ca banul public să fie cheltuit și investit corect respectând prevederile legale în vigoare. De aceea va fi verificată inclusiv situația angajărilor sau transferilor care s-au făcut în ultima perioadă, la fel cum vom extinde aceste misiuni de audit și control la toate spitalele pe care le avem în subordine.”

Ieri, ministrul Alexandru Rogobete a anunţat că va trimite Parchetului General raportul Corpului de Control, care arată, printre altele, că avizul de funcţionare a secţiei de terapie intensivă a fost emis ilegal.

Totodată, el a cerut public demiterea directorului medical şi a şefei de secţie de la ATI, care ocupă funcţia ilegal.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)