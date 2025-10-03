Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași anunță controale la Spitalul „Sfânta Maria”, după raportul Curții de Conturi

(AUDIO) Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași anunță controale la Spitalul „Sfânta Maria”, după raportul Curții de Conturi

(AUDIO) Costel Alexe, președintele Consiliului Județean Iași anunță controale la Spitalul „Sfânta Maria”, după raportul Curții de Conturi

Publicat de Andreea Drilea, 3 octombrie 2025, 11:57

Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, a anunțat că instituția pe care o conduce va verifica achizițiile și angajările care s-au făcut la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași, unde șapte copii din cei nouă infectați cu o bacterie periculoasă au murit.

Precizările vin după apariția unui raport al Curții de Conturi din 2024, care relevă achiziții de echipamente și de materiale ce nu ar fi respectat normele sanitare.

Costel Alexe: ”Referitor la problemele care au fost sesizate, inclusiv în mass media, referitor la raportul Curții de Conturi, ceea ce practic a subliniat o serie de nereguli sau de sincope în activitatea administrativă și financiară a spitalului, chiar dacă nu este și nu este, apanajul Consiliului Județean Iași de a face achiziții publice într-un spital, într-o școală specială sau la DGASPC sau altă entitate culturală, dar este responsabilitatea noastră ca banul public să fie cheltuit și investit corect respectând prevederile legale în vigoare. De aceea va fi verificată inclusiv situația angajărilor sau transferilor care s-au făcut în ultima perioadă, la fel cum vom extinde aceste misiuni de audit și control la toate spitalele pe care le avem în subordine.”

Ieri, ministrul Alexandru Rogobete a anunţat că va trimite Parchetului General raportul Corpului de Control, care arată, printre altele, că avizul de funcţionare a secţiei de terapie intensivă a fost emis ilegal.

Totodată, el a cerut public demiterea directorului medical şi a şefei de secţie de la ATI, care ocupă funcţia ilegal.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro)

Etichete:
‘Sărbătorile Iaşului’ – la a XXXIV-a ediţie, cu târguri, spectacole, focuri de artificii şi jocuri de drone
Prim plan vineri, 3 octombrie 2025, 06:23

‘Sărbătorile Iaşului’ – la a XXXIV-a ediţie, cu târguri, spectacole, focuri de artificii şi jocuri de drone

Momentele de prăznuire de la Iaşi, la mijloc de octombrie, reprezintă un prilej de comuniune întru sfinţenie a drepslăvitorilor creștini din...

‘Sărbătorile Iaşului’ – la a XXXIV-a ediţie, cu târguri, spectacole, focuri de artificii şi jocuri de drone
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În Terapia intensivă a Spitalului Clinic de Copii ‘Sf. Maria’ Iaşi se intră ca în gară
Prim plan vineri, 3 octombrie 2025, 06:16

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În Terapia intensivă a Spitalului Clinic de Copii ‘Sf. Maria’ Iaşi se intră ca în gară

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a criticat organizarea Spitalului Clinic de Copii ‘Sf. Maria’ din Iaşi şi a evidenţiat...

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete: În Terapia intensivă a Spitalului Clinic de Copii ‘Sf. Maria’ Iaşi se intră ca în gară
Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva – Program 8-15 octombrie 2025
Prim plan vineri, 3 octombrie 2025, 06:01

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva – Program 8-15 octombrie 2025

SĂRBĂTOAREA SFINTEI CUVIOASE PARASCHEVA Program 8-15 octombrie 2025   Miercuri, 8 octombrie 2025 – 6.00: Acatistul Sfintei Cuvioase...

Sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva – Program 8-15 octombrie 2025
Zidul antidrone „ar putea fi operațional în câteva luni”
Prim plan vineri, 3 octombrie 2025, 05:56

Zidul antidrone „ar putea fi operațional în câteva luni”

Rusia duce un război hibrid cu Europa, iar din acesta nu lipsesc dronele care încalcă frecvent spațiul suveran al statelor membre. La summit-ul...

Zidul antidrone „ar putea fi operațional în câteva luni”
Prim plan vineri, 3 octombrie 2025, 05:33

Cea de-a XXXIV–a ediție a Sărbătorile Iașului

Primăria Municipiului Iași va organiza în următoarea perioadă cea de-a XXXIV–a ediție a manifestărilor reunite sub genericul Sărbătorile...

Cea de-a XXXIV–a ediție a Sărbătorile Iașului
Prim plan vineri, 3 octombrie 2025, 04:37

Alexandru Rogobete: Astăzi voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamţ

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că vineri va semna ordinul pentru demiterea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică...

Alexandru Rogobete: Astăzi voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamţ
Prim plan joi, 2 octombrie 2025, 13:12

(AUDIO) Suspendarea unor proiecte PNRR, pe fondul deficitului bugetar, a stopat temporar reparațiile la căminele studențești din Iași

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași nu a putut derula lucrările de reabilitare a căminelor studențești în timpul verii, din cauza...

(AUDIO) Suspendarea unor proiecte PNRR, pe fondul deficitului bugetar, a stopat temporar reparațiile la căminele studențești din Iași
Prim plan joi, 2 octombrie 2025, 12:13

METEO: COD ROȘU de ploi abundente. Trei zile de vreme rea în mai multe județe

COD : ROSU Ziua/luna/anul: 02-10-2025 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1 Intervalul : conform textelor; Zonele afectate : conform textului și hărții;...

METEO: COD ROȘU de ploi abundente. Trei zile de vreme rea în mai multe județe