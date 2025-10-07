(AUDIO) Autoritățile din județul Vaslui cer măsuri urgente pentru gestionarea câinilor fără stăpân și prevenirea rabiei

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 octombrie 2025, 12:40

Primarii din mai multe localități semnalează lipsa resurselor financiare pentru microciparea, vaccinarea, adăpostirea și sterilizarea patrupedelor, precum și pentru angajarea personalului de specialitate.

De asemenea, aceștia atrag atenția asupra abandonării câinilor pe teritoriul altor comune, dar și asupra unor adăposturi ilegale.

O astfel de situație a fost prezentată de primarul comunei Hoceni, Vasile Țabără, care a precizat că o persoană adăpostește în propria gospodărie câteva sute de câini și pisici.

Vasile Țabără: Am înștiințat-o pe proprietară, de faptul că o să acționăm în instanță pentru evacuarea din interiorul localității. Am văzut că este foarte greu să combatem acest aspect, pe motiv că sunt ONG-uri foarte agresive, persoane foarte agresivi cu privire la faptul că noi nu vrem să îngrijăm câinii, nu vrem să-i dăm atenție. În multe situații ne întâlnim cu migrarea câinilor din orașe spre comune, cei care suntem aproape sau care avem în zonă pădure, imediat au venit cu mașini, au deschis porbagajul, au sărit 2-3 câini în marginea localității și ne aflăm în situația în care trebuie să cheltuim bani pentru a steriliza, pentru a cipa câinii din alte comunități.

Prefectul de Vaslui, Eduard Popica, a anunțat că în perioada următoare va fi elaborat un plan comun de acțiune, cu termene clare pentru fiecare unitate administrativ-teritorială, în vederea reducerii numărului de câini fără stăpân și a prevenirii răspândirii rabiei. (Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)