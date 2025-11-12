(AUDIO) Au început Zilele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 14:30

Astăzi au început, oficial, manifestările dedicate Zilelor Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Rectorul, Dan Cașcaval, a precizat că evenimentele marchează 212 ani de la primul curs de inginerie de la Iași, inițiat de Gheorghe Asachi, și, pe de altă parte, 88 de ani de la înființarea Politehnicii ieșene.

Dan Cașcaval: Toată luna noiembrie este dedicată sărbătoririi Politehnicii ieșene. În fiecare zi, începând cu 1 noiembrie, am avut activități, fie la nivelul facultăților, fie la nivelul universității, dar în această săptămână avem cele mai ample și, zic eu, cele mai frumoase evenimente. Astăzi este evenimentul central de sărbătorire a școlii politehnice din Iași. Mâine vom sărbători profesorii seniori și colegii care au cele mai bune rezultate în activitatea de cercetare, iar vineri vom avea o întâlnire și o reuniune a Alianței Române a Universităților de Știință și Tehnologie, prilej cu care în această alianță va fi inclusă cea de a zecea universitate, Academia Maritimă ”Mircea cel Bătrân” din Constanța.

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)