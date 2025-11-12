Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » (AUDIO) Au început Zilele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

(AUDIO) Au început Zilele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

(AUDIO) Au început Zilele Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 12 noiembrie 2025, 14:30

Astăzi au început, oficial, manifestările dedicate Zilelor Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Rectorul, Dan Cașcaval, a precizat că evenimentele marchează 212 ani de la primul curs de inginerie de la Iași, inițiat de Gheorghe Asachi, și, pe de altă parte, 88 de ani de la înființarea Politehnicii ieșene.

Dan Cașcaval: Toată luna noiembrie este dedicată sărbătoririi Politehnicii ieșene. În fiecare zi, începând cu 1 noiembrie, am avut activități, fie la nivelul facultăților, fie la nivelul universității, dar în această săptămână avem cele mai ample și, zic eu, cele mai frumoase evenimente. Astăzi este evenimentul central de sărbătorire a școlii politehnice din Iași. Mâine vom sărbători profesorii seniori și colegii care au cele mai bune rezultate în activitatea de cercetare, iar vineri vom avea o întâlnire și o reuniune a Alianței Române a Universităților de Știință și Tehnologie, prilej cu care în această alianță va fi inclusă cea de a zecea universitate, Academia Maritimă ”Mircea cel Bătrân” din Constanța.

 

(Radio Iași/Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

Etichete:
(AUDIO/FOTO) La Opera Națională Română din Iași are loc premiera spectacolului „Spartacus”
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 12:57

(AUDIO/FOTO) La Opera Națională Română din Iași are loc premiera spectacolului „Spartacus”

La Opera Națională Română din Iași va avea loc, diseară, premiera spectacolului „Spartacus”, realizat în co-producție cu Teatrul...

(AUDIO/FOTO) La Opera Națională Română din Iași are loc premiera spectacolului „Spartacus”
Premiera spectacolului „Vocea dinlăuntru” la Iași. Sănătatea mintală, tema spectacolului regizat de Laurențiu Rusescu, cu Mirela Oprișor și Carol Ionescu
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 12:43

Premiera spectacolului „Vocea dinlăuntru” la Iași. Sănătatea mintală, tema spectacolului regizat de Laurențiu Rusescu, cu Mirela Oprișor și Carol Ionescu

Premiera spectacolului de teatru „VOCEA DINLĂUNTRU” va avea loc la Iași, pe 15 noiembrie, în Sala Mare „Radu Beligan” a Ateneului...

Premiera spectacolului „Vocea dinlăuntru” la Iași. Sănătatea mintală, tema spectacolului regizat de Laurențiu Rusescu, cu Mirela Oprișor și Carol Ionescu
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 11:57

A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani

Compozitorul, pianistul şi interpretul Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. În ultimii ani, Horia Moculescu a realizat,...

A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani
­­­­­Domnitorul Grigore Alexandru Ghica, adus și reînhumat la Iași
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 11:18

­­­­­Domnitorul Grigore Alexandru Ghica, adus și reînhumat la Iași

Vineri, 7 noiembrie 2025, în cimitirul din localitatea Le Mée-sur-Seine din Franța a avut loc ceremonia religioasă de deshumare a rămășițelor...

­­­­­Domnitorul Grigore Alexandru Ghica, adus și reînhumat la Iași
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 10:29

Blocul Naţional Sindical, miting de protest în Piaţa Victoriei

Blocul Naţional Sindical organizează, miercuri, în Piaţa Victoriei din Capitală, un miting de protest împotriva măsurilor de austeritate care...

Blocul Naţional Sindical, miting de protest în Piaţa Victoriei
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 09:48

(AUDIO) 133 de profesori consilieri școlari activează în județul Iași. În școlile de la sate, un consilier poate acoperi chiar două sau trei unități

Un proiect privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru anul școlar 2026-2027 a fost pus în dezbatere publică de Ministerul Educației, iar...

(AUDIO) 133 de profesori consilieri școlari activează în județul Iași. În școlile de la sate, un consilier poate acoperi chiar două sau trei unități
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 09:34

Rata anuală a inflaţiei, 9,8% în octombrie

Rata anuală a inflaţiei a fost, în luna octombrie 2025, 9,8%, în condiţiile în care mărfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,96%, serviciile...

Rata anuală a inflaţiei, 9,8% în octombrie
Prim plan miercuri, 12 noiembrie 2025, 08:22

Valoarea maximă a tichetelor de masă va creşte de la 40 la 45 de lei

Valoarea maximă a tichetelor de masă va creşte de la 40 la 45 de lei, potrivit unui amendament depus de membrii Comisiei de muncă din Camera...

Valoarea maximă a tichetelor de masă va creşte de la 40 la 45 de lei