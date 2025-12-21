Atenţionare a directorului ANPC privind unele citrice de pe piaţa din România

Ascultă Radio România Iași Live
Publicat de Andreea Drilea, 21 decembrie 2025, 11:38

Directorul general în Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Paul Anghel, atrage atenţia că în magazinele din România se găsesc citrice care în alte state civilizate, după normele europene, ar fi considerate furaje animalier.

El explică într-o postare pe Facebook că lămâile care au un diametru mai mic de 45 de milimetri şi portocalele sub 60 de milimetri sau neconforme pentru consumul uman nu ar trebui să se găsească în magazine, acestea ar trebui să fie folosite pentru hrănirea animalelor în obţinerea de suc, piure sau alcool sau, dacă nu sunt potrivite pentru hrană, ar trebui compostate.

Directorul ANPC precizează că în multe hiper şi supermarketuri, aceste fructe sunt oferite consumatorilor şi prezentate ca fiind de calitatea întâi.

