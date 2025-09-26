Ateneul Naţional din Iaşi în turneu pe scenele din Bucureşti

În perioada 27-31 octombrie 2025, Ateneul Naţional din Iaşi aduce pe scenele bucureştene un turneu de anvergură, construit în jurul ideii de diversitate artistică, relevanţă tematică şi excelenţă interpretativă.

Turneul începe luni, 27 octombrie, la Teatrul de Revistă ‘Constantin Tănase’ – Sala Savoy, cu spectacolul Baltagul, în regia lui Toma Hogea.

O poveste captivantă despre curaj şi căutarea adevărului, cu o interpretare extraordinară a Maiei Morgenstern. Pe 28 octombrie, la Teatrul Naţional de Operetă şi Musical ‘Ion Dacian’, se va juca Rădăcini, regizat de Erica Moldovan, cu Cătălina Grama-Ipate – o dramă actuală despre frici, iertare, traumă şi dorinţa de a fi înţeleşi.

Pe 29 octombrie, la Sala Dalles, din cadrul Centrului Metropolitan de Educaţie şi Cultură ‘Ioan I. Dalles’, se va juca Take, Ianke şi Cadîr, în regia lui Ion Sapdaru – o poveste clasică despre toleranţă, prietenie şi convieţuire, într-o montare autentică.

Joi, 30 octombrie, la Teatrul Evreiesc de Stat, se va juca spectacolul Metoda G, în regia lui Radu Ghilaş, un thriller psihologic intens, ce surprinde presiunea profesională, manipularea şi lupta pentru validare într-un mediu corporatist competitiv.

Turneul se încheie vineri, 31 octombrie, la Sala Luceafărul, cu piesa Dineu cu proşti, în regia lui Sebastian Bădărău, o comedie cu accente amare despre superficialitate, aroganţă şi compasiune, inspirată din celebrul text al lui Francis Veber.

‘Ne-am dorit ca acest turneu să fie mai mult decât o simplă reprezentaţie clasică, ci o întâlnire autentică cu publicul din Bucureşti. Fiecare spectacol ales are o poveste puternică şi o distribuţie care spune ceva important despre nivelul şi spiritul teatrului pe care îl facem la Iaşi. Este o călătorie care ne onorează, ne provoacă şi ne ambiţionează în acelaşi timp’, a declarat Mihai G. Marius-Andrei, managerul interimar al Ateneului Naţional din Iaşi.

Biletele pot fi achiziţionate exclusiv online: Bilete pentru evenimente din Bucureşti / BILET.ro sau https://www.ateneuiasi.ro/bucuresti/.