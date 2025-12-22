Ascultă Radio România Iași Live
Atac cibernetic asupra mai multor staţii de lucru şi servere ale Administraţiei Naţionale Apele Române

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 decembrie 2025, 10:00

Un atac cibernetic de tip răscumpărare a vizat ieri mai multe staţii de lucru şi servere ale Administraţiei Naţionale Apele Române şi a zece din cele 11 Administraţii bazinale din ţară.

Au fost compromise aproximativ 1.000 de sisteme informatice, însă tehnologiile operaţionale nu au fost afectate.

În prezent, activitatea uzuală se desfăşoară în parametrii normali, potrivit reprezentanţilor de la Apele Române, iar construcţiile hidrotehnice sunt în siguranţă.(Rador/ FOTO radioiasi.ro)

