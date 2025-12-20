Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim la 4.325 lei,din iulie 2026 (proiect)

Publicat de Andreea Drilea, 20 decembrie 2025, 08:53

Aproape 1,76 milioane de salariaţi vor beneficia de majorarea salariului minim brut la 4.325 de lei, din iulie 2026, potrivit proiectului de Hotărâre pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicat vineri de Ministerul Muncii.

‘În România, beneficiază în prezent de salariul de bază minim brut garantat în plată un număr de 831.382 de salariaţi, ceea ce reprezintă un procent de 14,6% din numărul total de salariaţi activi. De majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la 4.325 de lei vor beneficia un număr de 1.759.027 salariaţi’, se arată în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de act normativ.

Începând cu data de 1 iulie 2026, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi majorat la 4.325 lei, ceea ce reprezintă o creştere de 6,8% faţă de iunie 2026.

Astfel, în luna iunie 2026, tariful orar este de 24,496 lei/oră pentru un program complet de lucru de 165,334 ore pe lună, iar din iulie tariful orar va fi de 25,949 lei/oră pentru un program complet de lucru de 166,667 ore/lună.

‘Majorarea propusă va avea efecte pozitive asupra creşterii economice prin stimularea ocupării, creşterii puterii de cumpărare a salariaţilor şi reducerii muncii la negru. Majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată are impact asupra creşterii consumului cu o influenţă şi asupra importului bunurilor de consum’, se mai arată în documentul citat.

Potrivit iniţiatorilor proiectului de Hotărâre, majorarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată influenţează, pe lângă cei 1,759 milioane de salariaţi direct afectaţi, şi mult mai multe drepturi şi obligaţii. Astfel, va creşte contribuţia pentru persoane cu handicap neîncadrate, întrucât acest calcul se raportează la salariul minim. De asemenea, se va majora punctul de amendă. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro