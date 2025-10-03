Alexandru Rogobete: Astăzi voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamţ

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că vineri va semna ordinul pentru demiterea conducerii Direcţiei de Sănătate Publică Neamţ, întrucât a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Judeţean Neamţ şi a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie.

‘Inconştienţa administrativă, nepăsarea şi lipsa de suport pentru dezvoltarea sistemului de sănătate nu vor fi tolerate în mandatul meu! Astăzi am fost informat că Direcţia de Sănătate Publică Neamţ a respins avizarea unui proiect tehnic pentru un corp nou de clădire al Spitalului Judeţean Neamţ şi, mai mult, a impus eliminarea din proiect a laboratorului de radioterapie. Explicaţia? Una ‘de noaptea minţii’: faptul că, până la finalizarea lucrărilor, ar urma să fie dată în folosinţă o a doua clinică privată de radioterapie în Piatra Neamţ. Nu există justificare! Nu există replică! Domnule director executiv DSP Neamţ, vă mulţumesc pentru activitatea depusă, dar de astăzi drumurile noastre se despart. Mâine la prima oră voi semna ordinul pentru demiterea conducerii DSP Neamţ. Este intolerabil!’, a scris ministrul pe Facebook.

Potrivit ministrului Sănătăţii, pacienţii oncologici din Neamţ şi din întreaga regiune au nevoie de servicii moderne de radioterapie în spitalele publice.

‘Rolul nostru nu este să blocăm dezvoltarea acestora, ci să creştem capacitatea de răspuns a sistemului medical şi să oferim pacienţilor siguranţă, tratament şi speranţă’, a susţinut Alexandru Rogobete.

Acesta a adăugat că, în mandatul său, interesul pacienţilor şi protejarea personalului medical vor fi întotdeauna deasupra intereselor administrative sau private. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro