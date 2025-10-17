Ascultă Radio România Iași Live
Alexandru Rafila: Cred că spitalul regional de la Iaşi va fi finalizat în 2030

Publicat de Gabriela Rotaru, 17 octombrie 2025, 13:42

Preşedintele Comisiei pentru sănătate a Camerei Deputaţilor, Alexandru Rafila, a estimat, vineri, că spitalul regional de urgenţă Iaşi va fi finalizat cel mai târziu în anul 2030.

Fostul ministru al Sănătăţii a fost prezent, la sediul Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, la semnarea contractului de lucrări de construcţii aferent fazei a II-a a realizării spitalului regional de urgenţă.

‘La sfârşitul anului 2021, când am venit la Ministerul Sănătăţii, nu se întâmplase nimic cu cele trei spitale regionale şi am reuşit să finalizăm cele trei licitaţii pentru proiectele tehnice, care au durat încă un an şi câteva luni. Ulterior, s-au finalizat licitaţiile şi s-au executat lucrările de pregătire a terenului, lucrări complexe care, de exemplu, doar la Iasi au presupus excavarea a circa jumătate de milion de metri cubi de pământ şi transportul lor. (…) Însă, ceea ce este greu acum urmează’, a spus Rafila.

El speră ca peste patru ani acest spital să fie dat în folosinţă.

‘Urmează dotarea cu aparatură, cu echipamente de înaltă performanţă, e o altă etapă de licitaţie care cred că va avea loc la anul şi sunt convins că toate cele trei spitale vor fi finalizate probabil până în 2029, cel mult 2030. Cred că acesta de la Iaşi, ca şi cel de la Craiova, unde au început deja lucrările, le vom vedea finalizate. E foarte important că toate cele trei locaţii, şi mai ales la Iaşi, avem universităţi de medicină şi farmacie puternice. (…) Este extrem de important să pregătim de acum resursa umană, medicii rezidenţi’, a subliniat Alexandru Rafila. (Agerpres/ FOTO radioiaasi.ro)

