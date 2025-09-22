Accident feroviar la Ruginoasa: o persoană a fost lovită de trenul Iași–Suceava

Publicat de Gabriela Rotaru, 22 septembrie 2025, 18:30

Astăzi, în jurul orei 12.20, polițiștii au fost sesizați prin apel S.N.U.A.U. 112 cu privire la faptul că un tren, care circula pe ruta Iași – Suceava, în comuna Ruginoasa, ar fi surprins și accidentat o persoană.

Persoana a fost identificată, stabilindu-se că este vorba de un bărbat, de 72 de ani, din comuna Ruginoasa.

În urma producerii accidentului feroviar a rezultat decesul bărbatului.

Mecanicul de locomotivă a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, pentru stabiliea cu exactitate a tuturor împrejurările în care a avut loc accidentul.