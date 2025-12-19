Absolvenţii de liceu şi gimnaziu care au obţinut nota maximă la examene vor fi recompensaţi

42 de absolvenţi de liceu care au obţinut în acest an media 10 la bacalaureat vor fi recompensaţi cu câte 5.000 de lei, iar 85 de absolvenţi de clasa a VIII-a care au obţinut nota maximă la evaluarea naţională din vară cu câte 2.000 de lei.

Fondurile au fost alocate în şedinţa de guvern de ieri.

Ministrul educaţiei, Daniel David, a afirmat din nou că domeniul pe care îl conduce a trecut de furtuna fiscal-bugetară, iar acum este timpul pentru stabilizare şi creştere.

