Absolvenţii de liceu şi gimnaziu care au obţinut nota maximă la examene vor fi recompensaţi

Publicat de Andreea Drilea, 19 decembrie 2025, 09:34 / actualizat: 19 decembrie 2025, 10:37

42 de absolvenţi de liceu care au obţinut în acest an media 10 la bacalaureat vor fi recompensaţi cu câte 5.000 de lei, iar 85 de absolvenţi de clasa a VIII-a care au obţinut nota maximă la evaluarea naţională din vară cu câte 2.000 de lei.

Fondurile au fost alocate în şedinţa de guvern de ieri.

Ministrul educaţiei, Daniel David, a afirmat din nou că domeniul pe care îl conduce a trecut de furtuna fiscal-bugetară, iar acum este timpul pentru stabilizare şi creştere.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro

