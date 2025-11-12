A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani

Publicat de Andreea Drilea, 12 noiembrie 2025, 11:57

Compozitorul, pianistul şi interpretul Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani.

În ultimii ani, Horia Moculescu a realizat, pentru Radio România Cultural, emisiunea Music Show – O istorie a muzicii ușoare românești. Timp de 7 ani, Horia Moculescu a înregistrat sute de ore de program dedicate compozitorilor, interpreților și textierilor din toate generațiile. Radio România Cultural îi mulțumește lui Horia Moculescu pentru tezaurul pe care l-a lăsat în Fonoteca de Aur a Radio România.

Horia Moculescu s-a născut la 18 martie 1937, în Râmnicu-Vâlcea. La vârsta de şase ani a învăţat să cânte la acordeon. A urmat cursurile medii la Turda, la Liceul de Băieţi (actualul Colegiu Naţional „Mihai Viteazu” din Turda), unde s-a remarcat prin virtuozitatea cu care interpreta piese de muzică uşoară la pian şi la acordeon.

Artistul mărturisea într-un interviu că acordeonul îi fusese trimis de tatăl său, de pe front, în 1943 şi a învăţat singur să cânte la acest instrument. Mai târziu, acest lucru i-a folosit la studiul pianului, având norocul de a învăţa să cânte la pian cu profesori foarte buni.

S-a dedicat exclusiv muzicii, cântând ca pianist în Bucureşti şi pe litoralul Mării Negre. În această perioadă a început să compună melodii de muzică uşoară. Piesa lui de debut a fost „Salcia”, lansată în 1973, interpretată de Mihaela Mihai şi, mai târziu, de regretata Angela Ciochină.

A compus peste 500 de melodii, colaborând cu cei mai talentaţi interpreţi români: Margareta Pâslaru („Balanţa inimii”, „Ce bine e să ştii să citeşti”, „Azi nu voi putea dormi”, „Cere-mi”, „Cine ştie”, „La mulţi ani”, „Până ieri”), Mihaela Mihai („Salcia”, „Revederea”), Marina Voica („Dor”), Aurelian Andreescu („Cântec de leagăn”), Adrian Daminescu („Ascultă-ţi copiii care plâng”, „E numai un joc”), Gabriel Cotabiţă („Prima iubire şi ultima”), Corina Chiriac („Păi de ce?”, „Inima ta”, „Fir de busuioc”, „Pentru tot ce-a fost”, „Să nu mă întrebi”, „Pe tine n-am să te pot uita niciodată”), Mirabela Dauer („Nu mai vreau”). Dintre piesele pe care le-a interpretat chiar compozitorul amintim: „Singurătatea mea”, „Primăverii n-ai ce-i face”, „Nu mă vei uita”, „Rugă”, „Chemarea dragostei”. Există şi melodii cântate de compozitor în duet cu alţi artişti – „Eu şi tu”, „Nopţi la rând”, „Şi ieri, şi azi, şi mâine” – cu Corina Chiriac sau „Dintr-o zi”, „Cântece adunate” – cu Sergiu Zagardan, precizează site-ul www.discogs.com.

A compus şi binecunoscuta melodie „Anul 2000”, care a fost preluată de Guess Who, fiindu-i schimbat ritmul de muzică uşoară cu unul de hip-hop şi titlul – „Locul potrivit”.

Din discografia sa amintim „Norma Mia; Cosi Pallida; Madame; Ciao” (1962), „Al III-lea Festival De Muzică Uşoară Românească Mamaia – August 1965” (1965), „Salcia” (1976) şi compilaţia „The Best Romanian Music” (2005).

A scris muzică de film pentru lung-metrajele „Mireasma ploilor târzii” (1984), „Vară sentimentală” (1986), „Primăvara bobocilor” (1987), „Maria şi marea” (1988), „Secretul armei… secrete” (1988), „Miss Litoral” (1991) şi serialul de televiziune „Pistruiatul” (1973).

Ani la rând (2009-2013) a realizat şi prezentat la Televiziunea naţională emisiunea „Atenţie, se cântă!”.

A fost membru al Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România (UCMR).

De-a lungul carierei a primit peste 200 de premii. La 3 martie 2017 a primit din partea UCMR premiul la secţiunea Muzică de jazz sau Muzică instrumentală pentru lucrarea „Poate, miniatură pentru pian”, în cadrul festivităţii Premiilor Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România pe anul 2016.

Agerpres